Istražni zatvor zbog opasnosti od uticaja na svedoke i ponavljanja dela

DORH zatražio dostavu izveštaja od EPPO-a, EPPO traži spise od DORH-a

EPPO je izvestio da sumnja na to da je Beroš u zamenu za primljeni mito odobravao nabavku operacionih mikroskopa po neosnovano uvećanim cenama i da je osigurao sredstva za finansiranje javne nabavke.

Rotim pušten da se brani sa slobode

Uskok sumnja na to da je Pozderovoj kompaniji pribavljena korist od gotovo pola miliona evra, dok je po sumnjama EPPO-a cena operacionih mikroskopa kupljenih na štetu hrvatskog državnog budžeta neosnovano uvećana za gotovo 620.000 evra.

Beroš je u samici

Iako je zatvor prebukiran, Beroš je dobio samicu , objavio je Jutarnji list. Kako pišu, dobio je pravo na šetnju u kavezu od 10 sati do podneva .

Objavljene WhatsApp poruke trojice Petrača i Pozdera

Među porukama koje je pronašao EPPO, Pozder je u WhatsApp grupu 25. januara 2023. u 19:50 napisao: "Sve što je Osijek poslao, poslala je Vinogradska, ajde neka Mali više odobri, do njega je."

EU tužioci smatraju da su kupljeni robotski uređaji po većoj ceni

Osumnjičeni preduzetnik Pozder je 28. januara 2023. u WhatsApp grupu poslao glasovnu poruku: "Juče me zvao Tomo, pričali smo dugo, bio je s Malim dva sata. I meni je rekao za to, da će Klaićeva ići brzo, da ćemo ovu nedjelju dobiti instrukcije, da Lukšić i Mali još nisu uspeli da se vide, ali će i to brzo..."