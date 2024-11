Osumnjičeni su se oko ponoći dovezli automobilom na prostor benzinske stanice u Dubravi u Dankovečkoj ulici, gde su pretili muškarcu i naredili mu da uđe u automobil. Nakon što je on to zaista i to učinio, 34-godišnjak je krenuo vozilom, dok su ga ostali fizički napadali zahtevajući od njega da im kaže gde se nalazi njegov prijatelj.