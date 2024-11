Nema sumnje da venčanja mogu biti veoma stresna – od pronalaska savršene venčanice i odela do izbora mesta za venčanje, ukrasa, muzike, fotografa i svih drugih detalja. Mladenci moraju voditi računa o svemu, jer na najvažniji dan u njihovom životu sve, naravno, treba da bude savršeno.

Ipak, možda najstresniji deo celog procesa je sastavljanje liste gostiju . To dokazuje i priča o mladoj iz Hrvatske, koja je ostala frustrirana nakon što je jedna od zvanica na pozivnicu odgovorila na neočekivan način .

Porodična prijateljica njenog verenika je na obrascu označila polje "rado prihvatam" , ali je odlučila da promeni broj članova svoje porodice pozvanih na događaj, povećavši broj sa četiri na "četvoro plus beba" . Takođe je dodala napomenu o prehrambenim zahtevima, napisavši: "Ne brinite za mog muža koji ima celijakiju. On će jesti pre venčanja – a beba će jesti sa mog tanjira."

Mlada je pokušavala da ima razumevanja za situaciju, ali kaže da nije mogla da sakrije koliko ju je sve to uznemirilo.

"Sada ništa ne mogu da uradim"

"Bezobrazluk"

"Svejedno bih razgovarala i raspravila situaciju s verenikom. To je nepoštovanje i bezobrazluk", "Nazvala bih tu gošću i jasno joj rekla ko je pozvan", pisali su neki.

"Uf, ako pozovete porodicu, onda pozivate celu porodicu. Ako niste hteli decu na svadbi, to ste trebali i da kažete", "Kada je mlada prvobitno pozvala, to je bila otvorena pozivnica. Dakle, gost se ravnao prema tom duhu. To dete je deo porodice isto kao i ostala deca, glasili su njihovi komentari.