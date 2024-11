- Smatramo da je direktorka dugo znala za nečasne i nedolične radnje svog zaposlenog. Kad su joj se učenice obratile za pomoć, ona je učinila sve da prikrije njegova dela, a ne da im pomogne i pruži stručnu pomoć - rekli su to za "Vijesti" HRT-a roditelji dece

"Uhapšeni muškarac sumnjiči se za tri kaznena dela - polna zloupotreba deteta mlađeg od 15 godina, zatim upoznavanje dece s pornografijom i mamljenje dece za zadovoljavanje seksualnih potreba. Određen mu je istražni zatvor, i to zbog opasnosti od uticaja na svedoke i zbog opasnosti od ponavljanja dela" , rekla je portparolka nadležnog Županijskog suda.

Naglasila je kako je od ovih kaznenih dela koja mu se stavljaju na teret najteže spolna zloupotreba deteta mlađeg od 15 godina, gde je raspon kazne do 15 godina zatvora. Uhapšena je tad bila direktorka (48) te ustanove zbog nesprovođenja odluke za zaštitu dobrobiti deteta i drugih ranjivih grupa ili postupanje protivno pravilima struke. Jedno vreme provela je u policijskom pritvoru, no uz mere opreza puštena je da se brani sa slobode.

- Kako se uvek kaže, mi smo zadnji to saznali. Tek nakon tri dana smo saznali šta se događalo u toj školi. Bilo šta drugo da se dogodi u školi, razbije se pločica, iz škole su nas odmah zvali, koliko to košta, koliko moramo to platiti... A kad se ticalo naše dece, polnog uznemiravanja, pedofilije, niko nas nije zvao tri dana - očajni su roditelji.