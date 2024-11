Suđenje mladiću (23) koji je bahato vozio kroz Zagreb, prošao 10 crvenih semafora

Slušaj vest

U nastavku suđenja M.M. (23) koji je 8. aprila prošle godine, pod okriljem noći, bez vozačke dozvole u Smartu koji mu je kupila majka, bežao policiji kroz Zagreb, sve dok se nije zakucao u betonski nosač nadvožnjaka Mosta mladosti i to dok su mu u krvi bili tragovi THC-a, kokaina i 0,41 promila alkohola, svedočili su policajci koji su za njim jurili.

Policajac (28) koji je tada kao pripavnik s vođom patrolirao, ispričao je da su se oko jedan sat iza ponoći službenim vozilom zaustavili na delu Savske prema Selskoj, a pre semafora za skretanje na Jadranski most kako bi odrađivali redovne kontrole saobraćaja.

- Kolega se već bio pripremio za zaustavljanje, imao je reflektujući prsluk i palicu, a ja sam stajao uz vozilo i prsluk oblačio. Međutim, tad je naišao gospodin u Smartu, pa je kolega s palicom STOP krenuo da ga zaustavi. Izgledalo je kao da će stati ali je krenuo dalje, pa se kolega koji je bio na kolovozu izmakao radi svoje sigurnosti, a Smart je prošao kroz crveno i nastavio preko mosta prema Jadranskoj aveniji u pravcu Arene - ispričao je policajac, prenosi Jutarnji.

Policajac je rekao da su on i kolega odmah seli u patrolu i krenuli za njim.

- Prošao je kružni tok, pa u jednom trenutku malo usporio i kao da će izaći vozač napolje. Otvorio je, pa zatvorio vrata i nastavio dalje da vozi u kontra smeru po Aveniji Dubrovnik. Prolazio je i kroz crvena svetla na semaforima. Tad su već stigle i druge patrole jer je preko policijske radio veze javljeno da "vozilo beži". Na kraju se Smartom odvezao sve do kraja Novog Zagreba, do Zapruđa gde je pogodio metalne stubiće. Auto mu je stao, mi smo dotrčali do njega. Kolega je prvi stigao i rekao mu: "Uhapšen si". On se uplašio, bio je rastrojen i nije bio bezobrazan. Na pitanje zašto nisi stao dao je neke odgovore - prisetio se policajac navodeći da je vozača "čuvao dok je ekipa za uviđaj prolazila trasom kojom je bežao".

Kako navodi Jutarnji, pojedinosti iskaza koje i kako je sudija diktirao u zapisnik, nisu se svidele odbrani koja je smatrala da neke stvari svedok nije tako rekao, a s obzirom na to da su iskazi policajaca pre potvrđivanja optužnice bili izdvojeni iz spisa kao nezakoniti dokazi, advokat je upozorio sudiju: "Odbrana će tonski snimati mobilnim dalje ročište radi tačnog diktata, da ne ispadne da je svedok nešto rekao što nije".

Tužilac je potom pitao policajca da opiše s kim je tačno bio na postupanju, gde su bili, šta su radili, zašto su zaustavili Smart i kakva je gustina saobraćaja bila.

- Kolega koji je vozio je bio i vođa i bili smo u patroli radeći redovne kontrole. Kad je naišao Smart, kolega je stajao propisno odeven na sredini kolovoza i mahao upaljenom palicom vozaču da stane - rekao je policajac navodeći da je bilo saobraćaja na ulicama, detaljno opisujući koliko i gde.

Tužilac je pitao da li su se automobili sklanjali sa puta ili zaustavljali s obzirom na to da je Smart prolazio kroz crvena svetla.

- Da, zaustavljali su se jer je na nekim raskrsnicama jurio i 100 km/h, a kod Avenue Mall-a je malo falilo da dođe do sudara. Na nekim delovima je vozio u suprotnom smeru kao na Aveniji Dubrovnik od Av. Malla do podvožnjaka Jadranske avenije. I mi smo za njim išli u kontra pravcu pod rotacijom i upaljenim sirenama. Vozio je srednjom trakom, a vozila koja su nam dolazila u susret su blicala i radila koridor levo i desno, pomerali su se - opisao je još policajac.

S obzirom na prolaske kroz crveno i vožnju kontra smerom, advkoata okrivljenog zanimalo je koliko su oni tako prošli semafora i deonica u policijskom vozilu, na šta je dobio odgovor "isto koliko i on".

Drugi policajac (42) koji je to veče bio vođa patrole prisetio se da su stali na proširenju pre semafora na Savskoj i da je prateći saobraćaj video Smart i krenuo da ga zaustavlja.

- Upalio sam STOP palicu, Smart je usporio, pa naglo dao gas. Mahao sam palicom da stane, ali sam se naglo uzmakao da ne naleti na mene. Prošao je kroz crveno prema mostu pa smo kolega i ja seli u službeno vozilo, upalili zvučne i svetlosne signale i krenuli za njim. Došli smo do kružnog toka, pa dalje do raskrsnice prema Areni, prošao je kroz crveno, vozio prema kružnom na Remetincu, malo je zastao, klasična fora s otvaranjem vrata pa sam i ja otvorio svoja, ali on je odmah svoja zatvorio i dao gas opet kroz kružni tok, pa crveno svetlo na Aveniji Dubrovnik. I mi smo za njim kroz ta crvena svetla išli, kod Av. Malla je kroz crveno isto prošao, pa skrenuo u suprotnu traku prema Bundeku i tako je vožnja još neko vreme trajala sve do Zapruđa gde je udario u betonski stub mosta. Auto je stao, dečko je izašao i rekao: "Nemam vozačku". Bio je u šoku, adrenalin mu je radio, alkotestirali smo ga i uhapsili - odgovorio je policajac dodajući da ga tad "čak nisu ni vezali".

Na upit suda zašto su odlučili da zaustave baš taj Smart, policajac je pojasnio da je to "bila redovna kontrola saobraćaja, ništa pikirano, ko naiđe, naiđe".

Jutarnji piše da je na početku suđenja M.M. rekao da se ne smatra krivim, a tužilaštvo zbog bahate vožnje traži bezuslovne dve godine zatvora i plaćanje 671 evra toksikološkog veštačenja.

Ludovao ulicama

Prema činjeničnoj osnovi, 23-godišnjak je proveo mesec dana u pritvoru za nerede zbog lude potere tokom koje je ignorisao policijske znakove, semafor i upozorenja da se zaustavi.

I njegovo putovanje od te noći je impresivno. Uočen je dok se kretao kod Savske i Selske. Prešao je Jadranski most i zatim na kružnom toku skrenuo desno u Jadransku aveniju pa u Ulicu Vice Vukovu, a kada je stigao do Ulice Iva Robića skrenuo je i vratio se u Vukovu sve do Jadranske da bi na kružnom toku nastavio pravo u Aveniju Dubrovnik.

Dolaskom u Središće, na raskrsnici sa Stonskom, Smart je skrenuo u traku Avenije Dubrovnik predviđenu za vozila koja su dolazila iz suprotnog smera i zatim skrenuo preko Šiblove sve do Bundeka i Američke škole, vozeći u susret policijskoj patroli, koja je izbegla sudar blagovremenom reakcijom.

Ne usporavajući, Smart je Holjevčevom nastavio ka Antalovoj u pravcu Hipodroma i Sajma, nakon čega je u jednom trenutku skrenuo i završio vozeći u zabranjenom pravcu, Avenijom Dubrovnik, jureći u pravcu Utrine, gde je su drugi vozači ponovo bili primorani da izbegavaju i spasavaju živu glavu, piše Jutarnji.

Na kraju je vožnju završio na kružnom toku Zapruđe jer je izgubio kontrolu, završio na šljunku i u zanošenju udario u stub Mosta mladosti.

Rezime ludačke vožnje je kršenje čak šest propisa Zakona o sigurnosti saobraćaja- tačnije prolazak kroz 10 raskrsnica na kojima je bio zabranjen prolaz crvenim svetlom na semaforu, a u šest navrata je čak vozio u suprotnom pravcu dovodeći time u opasnost ostale učesnike u saobraćaju. U nekim trenucima je, čak, vozio i po travnatim i šljunkovitim površinama.

Kad je Mateo stao, udarivši u betonski noseći stub nadvožnjaka, jedan od policajaca na kraju jurnjave ga je ljutito upitao: "Zašto bežiš? Šta to radiš?"

- Nemojte se ljutiti, bojim se. Nemam vozačku - odgovorio mu je dodajući, kako nezvanično saznaje Jutarnji, da je tokom "večernjeg izlaska popio jedan viski i jedno pivo, popušio džoint i povukao crtu kokaina".

I dok njegova odbrana na sudu tek treba da se čuje, na ispitivanju u tužilaštvu nakon hapšenja priznao je krivicu.

- Vozački ispit još nisam položio. Naime, nakon položenih testova i nekoliko sati vožnje u dva navrata nisam prošao ispit vožnje, a na koji je trebalo uskoro opet da idem. Video sam policajce to veče da mi policijskom palicom Stop daju znak da stanem. Ali nisam stao iz straha da ne bih mogao izaći na vozački ispit. Pa sam se oglušio na njihova naređenja. Inače, Smart mi je kupila mama dva meseca ranije i do sada sam već u dva navrata platio prekršajne kazne jer sam se parkirao na mestu za invalide i na nedozvoljenom mestu, pa mi ga je odvezao pauk - rekao je tužiocima M.M.