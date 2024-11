- Nas je puno suvlasnika i nikako tu imovinu da podelimo. Neki su delimično prodali svoj deo pa se tako u prostor uselio B. H., penzioner koji je to kupio. S njim sam u poslednje vreme viđala jednu zgodnu, visoku ženu, crne kratke kose, ali ne znam je li to ista osoba koja je s njim živela i ranije dok je imala crvenu kosu. Valjda joj je iznajmio deo kuće na crno jer on nije regulisao papire o suvlasništvu - kaže suvlasnica, dodajući da je B. H. bio mirna osoba. Drugi komšija kaže da je bio sklon alkoholu i da je neretko kroz kuću kružila droga.