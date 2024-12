- Trajalo je to neko vreme, to upoznavanje s tom sektom, uglavnom preko nekih mrežnih stranica. Onda su tu počela neka druženja s pripadnicima te sekte u Hrvatskoj... Sve je više ulazio u to, ali nije puno delio s nama. Mi smo pokušavali to da razumemo i prihvatimo kao nešto u čemu se on istinski našao, nešto što ga ispunjava. A onda je to postajalo sve radikalnije, od praktikovanja Šabata, pa je počeo nositi ušne uvojke, sve je otišlo u krajnost i njegov život je postao nekompatibilan s našim - priča za 24sata poznanik Splićanina (38).