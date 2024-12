Nema za stanodavca gore noćne more od podstanara iz pakla. S jednom takvom se susreo i nezaposleni Ivica Bekavac (60), koji je svoj stan na Plokitama iznajmio pre deset godina splitskoj srednjoškolskoj profesorici, samohranoj majci jednog deteta.

RODITELJI MRTVIH BEBA NA ISPITIVANJU: "Žena nije imala mleka, svekar savetovao dohranu, muž to odbio i prekinuo svaki kontakt s ocem, nije hteo da ga vidi"

Hrvatska RODITELJI MRTVIH BEBA NA ISPITIVANJU: "Žena nije imala mleka, svekar savetovao dohranu, muž to odbio i prekinuo svaki kontakt s ocem, nije hteo da ga vidi"

Ostali su samo kuhinja i wc

Da nešto nije u redu shvatio je kada je kod nje svratio, kako bi porazgovarali o dizanju stanarine s dosadašnjih 400 evra na 600. Želeo je da postigne trgovačku cenu, troškovi života su se digli, a njemu je novac itekako potreban. Višestruki je onkološki bolesnik. Brine i o nepokretnom ocu, takođe onkološkom bolesniku kojem je potrebna stalna nega. Došao je da joj sve to kaže, dao joj da razmisli odgovara li joj nova cena.

- Došao sam kako bih joj dao mogućnost i daljeg ostanka u stanu, ali uz novu cenu. Čak sam joj omogućio i razuman rok odluke do 1. januara 2025. Neophodno mi je povećanje kirije zbog našeg zdravstvenog stanja, zbog lekova, zbog svega što meni i ocu treba za život. Invalidska penzija je mala, nije bilo smisla više iznajmljivati taj veliki stan za dosadašnji iznos. A dočekao me drugi stan i to bez moga znanja i dozvole. Od tog dana pijem po nekoliko tableta dnevno za snižavanje pritiska - kaže Ivica.