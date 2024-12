Stravičan slučaj dogodio se na području Varaždinske županije, na porodičnom imanju u Ljublju Kalničkom kod Novog Marofa kada je policija pronašla tela dve bebe. Roditelji koji imaju 34 i 38 godina i doselili su se tamo, ali nisu imali kontakt s komšijama

"Razišli smo se jer sam bio previše "mek" za njega, imao je radikalne stavove", ovako je započeo razgovor Denis Bašnec, osnivač Organizacije Odbrane Zdravlja, čiji je član svojevremeno bio otac dve zakopane bebe u Ljublju Kalničkom, koji se trenutno nalazi u istražnom zatvoru u Varaždinu.

Naime, veruje se da upravo zbog uverenja Bašneca, koji se na sajtu predstavlja kao fitoterapeut, nutricionista i doktor prirodne medicine, bračni par svoju bolesnu decu nije vodio kod lekara, već su umrli i bili sahranjeni u dvorištu porodične kuće.

Iako je rekao da se ne protivi tradicionalnoj medicini, na stranicama Organizacije se mogu pronaći nadrilekarski saveti, među kojima je i da žene obolele od raka dojke treba da koriste obloge od belog luka, jer je beli luk "razarač raka". Preporučuje se da ih koristite sa ljutom paprikom. Takve obloge će, piše on,"smanjiti tumore na dojci, oni će se povući i krvni sistem će ih izbaciti iz tela.

- Kod težih oblika bolesti dobro je praviti obloge od bentonitne gline, vinske boje, belog luka i crvene deteline - savetuje Denis Bašnec obolelima od najtežih oblika raka.

Poznat i kao antivakser

U fokus šire javnosti dospeo je tokom pandemije kovida, kada je priveden posle protesta protiv mera propisanih zakonom za borbu protiv korona virusa.

- Ekipo, ovo je krv vakcinisanih i nevakcinisanih ljudi. Želim da vas ohrabrim da razmislite. Medicinska sestra kaže da se krv vakcinisane osobe zgrušava... - napisao je na svom profilu.

Bašnec ne poriče poznanstvo sa ocem zakopane dece, ali tvrdi da su se njih dvoje odavno razišli i da ga je izbrisao iz života.

- Oko 2015. godine je od nekoga čuo za mene, kontaktirao me i želeo da ga angažujem. Nisam to radio, ali sam ga, kao i mnoge druge za koje smatram da su dobri u nečemu, preporučivao sportistima u vezi sa savetima o fizioterapiji i zdravom načinu prevazilaženja teškoća, jer kao fizioterapeut i vaterpolista, znao je to. Imao je iskustva. Međutim, ubrzo se potpuno povukao, ne samo od mene, već i od svih prijatelja, pa i roditelja u Splitu - rekao je on i dodao:

- Do nedavno nisu znali šta mu se dogodilo. Kontaktirao ih je tek nedavno, došli su sa jednim detetom. Nisam ga video, ni čuo, ali su se javila dva prijatelja i rekli da je došao, neposredno pre nego što je uhapšen. Za njega sam otpisan jer ne verujem da je Isus Mesija, za njega je to neprihvatljivo. Lično sam ga video 2019. godine, pre nego što se preselio na sever - kaže Bašnec.

Denis kaže da je, između ostalog, otkad je stupio u vezu sa novom ženom, otac zakopane zamerio što sluša Tompsona i druge hrvatske pesme.

Bašnec je na Fejsbuku objavljivao pesme Marka Perkovića Tompsona kao zvučnu podlogu svojih fotografija objavljenih na društvenim mrežama, pa je uz pesmu "Čavoglave" objavio i svoju fotografiju u gardijskoj uniformi, uz poruku da ne zna da je bilo zabranjeno branje lekovitog bilja kalašnjikovom. On je o ustaškom pozdravu "Za dom spremni" napisao da smeta onima koji bi hteli da uvedu porez na nekretnine.

"Te stavove preuzeo je od srpskog 'iscelitelja' Miroljuba Petrovića"

On je negirao da je otac zakopanih beba bilo čemu sledio njega i njegove stavove, štaviše, kaže da je bio radikalniji. Istovremeno, on pominje pitanje ishrane i verskih uverenja, ali negira da bi "ikad savetovao da se ne konsultuje lekar u hitnim slučajevima". On je, dodaje, te stavove preuzeo od srpskog "iscelitelja" Miroljuba Petrovića , "koji je bio u srpskoj vojsci i koji se i sam hvali pucnjavom po Dubrovniku".

- Voleo bih da me policija pozove i ispita o svemu, a kada dam izjavu neka je javno iznesu - kaže on i poziva ih na to.

Razgovor sa novinarima "Jutarnjeg" je snimio jer, kako je rekao, želi da se napiše upravo ono što kaže.

- Ako neko drugi objavi da sam bio u Mosadu i izraelskoj vojsci i ubio nevine Palestince, moraće da se obračuna ne samo sa hrvatskom policijom, već i sa izraelskom policijom - kaže on i dodaje da je zbog prijave za nadrilekarstvo već dobio nekoliko naknada, iako "ne leči, već samo savetuje".

Ko je Denis Bašnec

Bašnec je iz Goričana u Međimurju, ima 32 godine i živi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Nekada je, kaže, bio sklon porocima, a od pre deset godina je "čovek koji želi da živi potpuno ispravnim načinom života". Kaže da se srcem i dušom smatra Jevrejinom, ali se nije i neće preobratiti. Važno mu je, kaže, da bude "ispravan pred Bogom". Radi kao proizvođač i prodavac lekovitog i aromatičnog bilja.

- To sam završio u Slavonskom Brodu, upisao fakultet prirodne medicine sa sedištem u SAD i diplomirao kao doktor i magistar prirodne medicine. I dalje sam maser i kuvar - kaže.

Nije bio u Americi, ali "ima filijalu u Izraelu i blizu".

- Nije mi se baš dalo, ali bitno je da imam papire. Dva puta sam završio u policiji zbog nadrilekarstva, ali sam pokazao dokumenta, nadležni su proverili i sve je bilo u redu. Ne smem da vam iznosim više detalja - otkrio je.

"Nisam protivnik tradicionalne medicine"

Negira da je protivnik tradicionalne medicine, a koja bi, da su roditelji iz Ljublja Kalničkog odveli bolesnu decu kod doktora, iako rezultati obdukcije još nisu poznati, mogla da spasi njihove živote.

- Nisam protiv tradicionalne medicine, ali sam protiv fanatizma, odnosno da lekari ne žele da prihvate ništa od prirodne medicine. Ono za šta se zalažem je korišćenje prirodnih preparata i biološki uzgojene hrane. Jasno je da u hitnim slučajevima idete kod doktora, a ne kod mene. Ako ti treba operacija, nikome neću reći da ne ide, štaviše. Ja nisam hitna pomoć. Moja bivša žena je delila uverenja poput ovog oca. Kada je moj sin progutao mini bateriju, nisam tražio od Boga da ga nekim čudom stavi na ruke, već sam insistirao da pozove hitnu, a dete redovno ide kod logopeda, što je sve lako proverljivo. Takođe, osoba koja dođe kod mene treba da ponese medicinsku dokumentaciju iz koje mogu samo da vidim šta se može dodatno preporučiti za to stanje. Da to nisam uradio, završio bih u zatvoru. Ionako sam već duže vreme na meti ljubomornih ljudi, posebno poslednjih dana. Uglavnom, nije tačno da je otac zakopanih beba sledio moje principe, jer kad je hitno – hitno je - tvrdi on.

Denis takođe insistira da je "beli luk pogrešno protumačen kao lek koji će izlečiti rak".

- Ta obloga koju preporučujem sadrži mnogo biljaka i nije nešto što će izlečiti ljude, ali im pomaže. Lekovito bilje je ono što može da ubrza proces ozdravljenja, to govorim, da čoveku olakša, da izbegne smrtnu opasnost i da mu olakša život - kaže on.

Nemanja Nikolić

"Njegova je krivica"

Od oca zakopane se dece ograđuje izbegavanja ljudi, jer se to kosi sa jevrejskom verom.

Radikalne stavove oca, koji je sa suprugom u istražnom zatvoru gde, čitaju Bibliju i mole se, pripisuje Miroljubu Petroviću, kojeg je pratio.

- Ne slažem se da dete nije prijavljeno, vi ga registrujete u sistem da može da razvija posao, društvene odnose, da putuje. Miroljub Petrović preporučuje da se ne ide ni kod lekara ni u školu. Slušao sam neka njegova predavanja, slušao sam i druga, ali ti od njih uzimaš šta je pravo, ali nisi fanatični sledbenik - kaže on.

Na pitanje da li je šokiran što mu je bivši prijatelj zakopao dvoje dece, kaže da "celo veče i sutradan nije mogao da jede".

- Bio sam u šoku. Bio je ljubazan, gostoljubiv, miran, družio se sa ljudima. Pomagao je drugima, pozajmljivao novac pa ga onda on nije imao. Bio je dobar čovek i znam da je jako želeo da odgaja svoju decu u prirodi, što je dobro, ali trebalo je da im pruži mogućnost da se registruju u sistemu i koriste njegove pogodnosti - zaključio je.

