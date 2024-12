Supruga je bila ljubaznija, znala je da priča ili dođe kad im nešto zatreba, a on nije bio baš društven'', pričaju komšije nakon stravičnog ubistva u Lepoglavi u Hrvatskoj i dodaju da se razboleo i da nije radio, pa je samo obrađivao baštu kod kući.

- Ovo je malo mesto, svi se poznajemo, a u srodstvu smo. Sa njima nikada nije bilo problema. Bili su malo povučeniji, nisu se baš družili sa ostalima u gradu. Kada smo se videli, pozdravili smo se i to je bilo to. Supruga je bila ljubaznija, znala je da razgovara ili dođe kad im nešto treba, dok on nije bio baš društven. Pre izvesnog vremena se razboleo i nije radio, osim bašte. Supruga je radila u Lepoglavi - pričaju komšije.