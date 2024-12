Slučaj roditelja iz Varaždina koji su pod uticajem sekte i još uvek nerazjašnjenih okolnosti zakopali svoje dve bebe u dvorištu i dalje je misterija, kako za hrvatske institucije, tako i za šokiranu javnost.

Selo u kom su živeli roditelji dve zakopane bebe u Hrvatskoj nije mesto do kojeg slučajno dolazite, niti izgleda kao klasično selo. Osim glavnog, uskog puta koji vodi do sela i jedne ulice, nema puno saobraćaja. Na prvi pogled, čini se da selo postoji zbog kamenoloma, jer teško je zamisliti da bi ogoljeni pejzaži i industrijski pogoni osvetljeni reflektorima, iz kojih noću kulja gust dim, bili privlačni za život. Međutim, za one koji žele da se sakriju od sveta, Ljubelj Kalnički je pravo mesto za to. Upravo to je imao na umu nevenčani par koji je, prema rečima prijatelja iz Splita, želeo da živi u divljini i odgaja decu daleko od civilizacije.

Ko su roditelji dve zakopane bebe?

Majka je poreklom iz Zagreba, a otac iz Splita. Doselili su se 2019. godine u selo, u poslednju kuću na kraju puta, daleko od glavne ulice. U tom izolovanom delu, koji meštani nazivaju Lukovo, gotovo da nema prolaznika. Do imanja se dolazi makadamom, a pred kraj puta uspon postaje strm i vodi do otvorene kapije. Od utorka uveče, taj prolaz kroz kapiju simbolizuje ulazak u mesto užasa. Tog dana, policija je pronašla i iskopala tela dvoje dece u dvorištu kuće. Roditelji su ih zakopali. Kada se to dogodilo? Ne zna se. Zašto? Takođe nepoznato. Od čega su deca umrla? Tek treba da se utvrdi. Obdukcijai istraga su u toku. Roditelji su trenutno u istražnom zatvoru u Varaždinu, gde čitaju Bibliju i mole se.

Život roditelja pre tragedije

Novinari Jutarnjeg lista su, uz pomoć izvora bliskih istrazi, rekonstruisali događaje koji su doveli do ovog užasa. Otkriveno je ko su roditelji, čime su se bavili, kao i razlozi za njihovu selidbu u ovo zabačeno mesto. Međutim, zbog zaštite identiteta preživelog deteta, njihova imena i određeni detalji neće biti objavljeni.

Oba roditelja potiču iz uglednih i obrazovanih porodica. On je bio poznati splitski vaterpolista i fizioterapeut, dok je ona dolazila iz porodice akademskih muzičara. Bila je talentovana muzičarka sa završenom Muzičkom akademijom u Zagrebu i radila je kao pedagoškinja. Međutim, njihova odluka da se pridruže verskoj sekti promenila je sve.

Kolege o majci: "Uvek mirna, nikad ljuta"

Bivše kolege majke dve zakopane bebe opisali su je kao tihu i povučenu osobu.

- Bila je veoma prijatna za rad. Uvek mirna, nasmejana i ljubazna. Nikad nije pokazivala ljutnju. U četiri godine koliko je radila s nama, nikada nije bila našminkana i nosila je isključivo duge suknje. Izgledala je čedno.

Dodali su da se pre četiri godine povukla s posla i više se nisu čuli s njom.

Život u izolaciji

Njihova kuća na kraju sela je jednostavna, okružena voćnjakom. Imali su malu baštu i nekoliko stabala jabuka. Kuća je uredna, ali izolovana. Na ulazu je sada policijska traka, simbol onoga što se dogodilo.

Negiraju da su ubili svoje bebe

Tela dvoje dece iskopana su u dvorištu. Roditelji su priznali da su ih zakopali, ali tvrde da su deca umrla prirodnom smrću.

Advokat roditelja Rajko Rudnički izjavio je da njegovi klijenti negiraju krivicu.

- Oni tvrde da su deca umrla prirodno i da su, vođeni svojim verskim uverenjima, odlučili da ih sahrane sami, bez uplitanja vlasti.

Deca zvanično nisu postojala

Deca nisu bila prijavljena u matične knjige rođenih. Roditelji su verovali da je JMBG "žig zveri". Bez ikakve dokumentacije, njihova deca nisu mogla da budu deo sistema, što očigledno nije predstavljalo prepreku roditeljima.

Šta kažu komšije?

Meštani sela kažu da su retko viđali porodicu. Jedan komšija je izjavio:

- Video sam ga samo nekoliko puta, uvek u dugoj crnoj haljini i s dugom bradom. Nikada nije pričao s nama.

Komšinica, čija je kuća najbliža, rekla je: "Srela sam ih jednom prošlog leta. Bili su ljubazni. Devojčica je bila uredno obučena i izgledala je zdravo.

"Ovo je jedan od najtežih slučajeva"

Podsetimo, roditelji su optuženi za krivično delo povrede prava deteta sa posledicom smrti. Preti im zatvorska kazna od tri do 15 godina. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je: "Ovo je jedan od najtežih slučajeva koje smo videli. Istraga će pokazati sve detalje."

Antivakser i teoretičar zavere: "Otac zakopanih beba bio previše radikalan za mene"

Denis Bašnec, osnivač organizacije "Odbrana zdravlja" u kojoj je bio i otac dveju zakopanih beba, javio se novinarima "Jutarnjeg lista" i ispričao svoje iskustvo sa njim, rekavši da su prekinuli kontakt jer je otac bio "previše radikalan".

- Oko 2015. je od nekoga čuo za mene, kontaktirao me i želeo da ga angažujem. Nisam to radio, ali sam ga, kao i mnoge druge za koje smatram da su dobri u nečemu, preporučivao sportistima u vezi sa savetima o fizioterapiji i zdravom načinu prevazilaženja teškoća, jer kao fizioterapeut i vaterpolista, znao je to. Imao je iskustva. Međutim, ubrzo se potpuno povukao, ne samo od mene, već i od svih prijatelja, pa i roditelja u Splitu - rekao je on i dodao:

- Do nedavno nisu znali šta mu se dogodilo. Kontaktirao ih je tek nedavno, došli su sa jednim detetom. Nisam ga video, ni čuo, ali su se javila dva prijatelja i rekli da je došao, neposredno pre nego što je uhapšen. Za njega sam otpisan jer ne verujem da je Isus Mesija, za njega je to neprihvatljivo. Lično sam ga video 2019. godine, pre nego što se preselio na sever – kaže Bašnec.

Denis kaže da je, između ostalog, otkad je stupio u vezu sa novom ženom, otac zakopane zamerio što sluša Tompsona i druge hrvatske pesme.