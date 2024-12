Na Jadranu promjenljivo oblačno uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na većem delu Jadrana umerena do jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu istočnjak i jugo. Najviša dnevna od 9 do 14°C. Za celo područje uz Jadran upaljen je meteoalarm zbog vetra a udari bure biće do 95 kilometara na sat.