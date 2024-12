- Noćima smo spavali u strahu, činili smo sve da to dete spasemo. Očigledno je napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i uradio ono što je uradio. Ne znam zašto je to uradio, išao je u tu školu pre pet godina. Ne znam šta je razlog. Čula sam da se i on izbo nožem - dodala je ona.