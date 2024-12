- Stigla sam tu da moj sin vidi da su mu prijatelji dobro i da niko od njegovih nije stradao. Ali sistem je zakazao - zakazao je na svim nivoima, od zdravstvenog, koji je trebalo da pruži pomoć napadaču, do škola. Svi smo svesni čija je odgovornost, a to je odgovornost sistema. Roditelji na to upozoravaju godinama, učitelji isto, ali niko ne sluša - rekla je Suzana.