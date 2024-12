- Ja sam saznala od svog deteta, naučila sam da ga da me zove ako se nešto desi. Rekao mi je da je došao nasilnik u školu i gušio njihovu učiteljicu. Oni su bili u svlačionici i kretali na fizičko vaspitanje napolju. Ona je otišla po jaknu i videla krvavog dečka kako se diže. To je bio njen prijatelj koji je bio krvav, ali je ona mislila da se obojio na likovnom - kaže potrešena majka.

- Kada su počeli da plaču, ona je shvatila da se tamo dešava haos, da oni plaču i zovu pomoć. Moje dete da nije minut pre toga došla na to mesto, ta minuta će nas koštati ceo život, mene kao roditelja nju kao dete. Ona je otišla u svlačionicu, do tada je spremačica javila učitelju koji ih je izveo napolje.

Ova majka je odmah došla do škole gde ječula da su deca povređena, što je poslalo u šok:

- Mi smo krenuli da tražimo svoje dete, ali su sva deca plakala, svaka čast učiteljima oni su ih sjajno tešili. Svi su sjajno reagovali. Onda sam videla da unutra oživljavaju jedno dete, ja sam ušla u školu i rekla policajcu da moram da uđem da nađem svoje dete, jer znam da su neka deca unutra. On me je pustio, a moje dete je očevidac, videlo je to dete, u šoku je. Videla sam svoje dete i drugu decu, svi su plakali, učiteljica je bila skamenjena u šoku. Rekla sam im da se brzo obuku i da idemo. Odmah sam javila roditeljskoj grupi koja deca su tu.