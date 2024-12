- Za popodne oko 18 časova planirana je mirna šetnja povećana povećanju stepena bezbednosti u osnovnim školama u čitavoj Hrvatskoj. U školi je sedmogodišnje dete izgubilo život kada je 19-godišnji napadač došao u tu osnovnu školu i njemu zadao fatalne povrede, ali i povredio 62-godišnju učiteljicu i još troje učenika. Svi povređeni su van životne opasnosti, a najnovije informacije koje imamo o napadaču jesu da je on učiteljici naneo 31 ubod i da je bio neko ko je dugo postavljao na društvenim mrežama slike noževa. Tog jutra je pobega sa terapije, došao u osnovnu školu, napravio ovaj jeziv zločin, a potom je pobegao u obližnji dom zdravlja gde je sebi hteo da oduzme život nanevši sebi ubodne rane u predelu vrata. Policija je uspela da dođe na vreme i da ga spreči da počini samoubistvo , a i on je u ovom trenutku van životne opasnosti.

- Jer svaka osnovna i srednja škola moraju da imaju obezbeđenje, ako nemaju, kao što postoji dosta škola, onda su zaključana glavna vrata škole, pa se sprovodi identifkacija sa ličnom kartom, kao i pitanje zbog čega i kod koga se dolazi, te da se pričeka u čekaonici. Tako da je prvi propust napravila škola jer nije imala mere bezbednosti. To važi za sve škole koje namaju, to mora da bude u fokusu, jer ako bi se sprečio njegov ulazak do tragedije ne bi došlo. Kada govorimo o psihijatrijskim bolesnicima, toliko se puta pričalo o tome, sećate se rečenice da Ribnikar neće biti usamljen slučaj, nego da će ih biti po regionu jer osobe koje imaju devijantni mentalni sklop kopiraju drugu osobu. Moramo da sledimo obrazac i podudarnost jer je otišao u školu, dakle postoji mogućnost za to oponašanje.