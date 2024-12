"Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Ko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego celog koncepta”, kazao je Milanović tada.

On je istakao da to što Dodik govori žele svi Srbi u Republici Srpskoj i da je to stvarnost.

„Tako misli skoro svaki Srbin u RS. To je stvarnost. Oni to žele kao što su Hrvati to želeli 1991. godine. Nama to ne odgovara. Ali to je stvarnost. To je realan život”, rekao je Milanović.