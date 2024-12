On će se 12. januara u drugom izbornom krugu suočiti sa drugoplasiranim Primorcem, kandidatom HDZ i njenih desnih partnera koji je u prvom krugu osvojio 19,35 odsto glasova.

On je ponovo oštro kritkovao Milanovića i pozvao sve da "promisle da li žele predsednika koji je vodio prorusku politiku".

"Ljudi misle da je istina ovo što on govori, da on brani državu od HDZ. Ko to može da misli, neka mu je sa srećom", kazao je Plenković.