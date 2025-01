Radnik obezbeđenja iz Hrvatske, koji je identifikovan imenom Ante (44), optužen je da je proneverio čak 57.000 evra koje je uzeo dok je sa kolegama prevozio novac klijenata do trezora Fine .

Prema optužnici, Ante je iz svake pošiljke koja je kombijem prevožena u Finu uzimao po jednu vreću novca dok nije otkriven. Bio je to novac iz banke u Zagrebu .

Samo u februaru je to uradio desetak puta: nekada je to bila torba sa samo 29 evra, a nekada 9.000 evra . Radnik obezbeđenja je sve priznao tokom istrage. Kaže da je uzeo samo jednu torbu po vožnji .

- Bio sam u nevolji i dugovima, bio sam pritisnut, morao sam to da uradim. Zaglavio sam u sportskim kladionicama i kamataši su me pritisli - rekao je on.