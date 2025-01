- To je snimak od pre par godina, a pucao sam iz pištolja s manevarskim mecima. Bila je neka privatna proslava, moguće čak i rođenje sina moga brata, a snimak sam poslao isključivo našem drugu Mariju Radiću i nikome drugome. On je bio s nama cele večeri i mi smo ga vratili kući. To što se čuje na snimku nisu nikakve pretnje. On se cele večeri družio s nama. Vozio sam se u svom privatnom autu, vozač je bio moj prijatelj, kao i druga osoba koja je snimala. To je isto bio moj prijatelj. Sve se dogodilo kod Privlake i izvan naseljenog mesta - rekao je Dabro.

- Premijera je samo zanimalo da li je to bilo pre mog ulaska u Vladu ili nakon toga. To je jedino što ga je zanimalo. To je bilo u vreme dok nisam bio ministar i član Vlade. Naravno, iz današnje perspektive to izgleda suludo i naravno da mi je žao što sam to uradio. Bio je to trenutak sreće, uzbuđenosti, pa, ako baš hoćete, i nepromišljenosti, iako nikoga nisam ugrozio niti učinio neku kaznenu radnju. Moralno nije u redu, ali važno je i da to nikada više nisam ponovio. Može se po telefonu Marija Radića forenzički utvrditi kada je taj snimak poslat, jer ga ja više nemam, nisam je preneo na nov telefon. To je snimljeno s mojim starim telefonom - rekao je ministar.