- Dabro je pucao pravim pištoljem, HS 2000 i sa pravom ubojitom municijom kalibra 9 mm. I kakva je to bila pucnjava, bila je takva da je on samo potezao za okidač i onda ispalio određen broj metaka - rekao je stalni sudski veštak za oružje i balistiku Rade Stojadinović.

- Da li na tom području gde se izvršilo to pucanje s adekvatnim sredstvom moglo doći do dovođenja u opasnost ljudi i imovine? Kada bi organi koji to čine, dakle, DORH i policija, zaista to oružje proglasili opasnim i da se to radilo u mestu koje jeste naseljeno. Dakle da postoje individue koje bi mogle da budu ugrožene od takvog postupanja i pucanja, tada bi postojali elementi za pokretanje postupka - rekla je advokat Ines Margetić, prenosi Dnevnik.hr.