O industriji filmova za odrasle u Hrvatskoj i celom regionu se ne zna mnogo.

Međutim, u zemljama van Balkana i ostatku sveta situacija je nešto drugačija. Zato je i Marija Zadravec iz Čakovca, poznatija kao "Sweet Mery", svoju karijeru pronašla izvan Hrvatske.

Sa najpoznatijom hrvatskom porno glumicom koja ima nemačku adresu svojevremeno su razgovarale hrvatske kolege o samoj industriji, ali i nekim vrlo osetljivim temama. Bez imalo ustručavanja Marija je progovorila o svemu što mnoge zanima, ali se dosad nisu usudili da pitaju ili nisu imali koga.

Kako ste se odlučili na ulazak u porno industriju?

- Počela sam sa snimanjem malo provokativnijih fotografija koje sam postavljala na društvene mreže pa sam na nagovor fanova otvorila Onlyfans, gde mogu da se stavljju slike bez cenzure i to me sve privuklo kad sam videla da ljudi to vole. Htela sam da pokušam nešto više od kućnih filmova za Onlyfans pa sam odlučila da snimam u amaterskoj produkciji, što mi se jako svidelo pa je to raslo i do profesionalnog nivoa - rekla je Marija za 7dnevno.hr

Je li bilo teško doneti takvu odluku?

- Nije, kad voliš ono što voliš, ništa nije teško.

Koliko ste dugo u tom poslu, s koliko ste godina počeli?

- Sa 25 godina, znači dve godine.

Čime ste se bavili pre toga?

- Radila sam u ugostiteljstvu, imala sam svoj restoran u Čakovcu.

Koje su najčešće predrasude s kojima se susrećete?

- Od ljudi koji me lično poznaju i znaju moj karakter i ličnost nije bilo nikakvih predrasuda jer to je samo moj posao, to ne menja mene kao osobu, a ovako preko društvenih mreža naravno da ima svakakvih predrasuda, ali time se ne zamaram. Da se zamaram time što neko misli o tome, ne bih se bavila takvim poslom.

Jeste li ikad želeli da odustanete od tog posla?

- Nikada nisam imala potrebe da odustanem.

Da niste glumica u filmovima za odrasle, čime biste se bavili?

- Hmmm…, pa ne znam, verovatno bih i dalje bila u ugostiteljstvu.

Šta je najteže u poslu kojim se bavite?

- Najteže su mi neke organizacije, ponude su iz različitih gradova, pa je onda to sve teško organizovati i uskladiti.

A šta najlakše?

- Najlakše je kada snimam sama za svoj profil na Onlyfansu.

Šta ako vam se partner s kojim biste trebalo da snimate ne svidi?

- Na to je teško uticati, to je jednostavno odluka produkcije sa kime ću snimati.

Šta je najteže što ste ikad snimili?

- Scene mokrenja, premda je to samo “voda”. Ali to je uslov gotovo u svim produkcijama. Jako puno radim u Pragu za Legalporno i oni jednostavno preferiraju takve hard scene.

Imate li neke posebne pripreme pre snimanja?

- Zavisi kakve scene snimam. Ako su to zahtevne scene, onda moram određene delove tela da pripremim za to. Ako je to neka jednostavna scena, onda ne, osim mejkapa i, naravno, pre svakog snimanja svaki glumac mora da uradi test da ne bi bilo kakvih bolesti, za snimanje nalaz mora biti 100 posto čist, jer ako nije, snimanja neće biti. Niko ne želi rizik.

Šta vam je u tom poslu najdraže?

- Putovanje, upoznavanje novih ljudi.

Javljaju li vam se muškarci privatno, s kakvim “uletima“ i šta traže od vas?

- Da, javljaju se. Dnevno dobijem puno poruka. Većinom me pitaju kako da upadnu u porno industriju. Naravno, ima tu i raznih uleta, od ponuda za brak do novčanih, ili daju razne komplimente, poneki se i naljute jer ne dobiju odgovor. Ljudi ne shvataju da dobijam stotinu poruka dnevno i da ne mogu svima da odgovorim. Zato na svom Onlyfansu odgovaram svima na ono što žele.

Jeste li ikad morali da se obratite institucijama zbog uznemiravanja od muškaraca ili možda čak i žena?

- Ne. Na svojim društvenim mrežama uglavnom imam podršku i dobre komentare, a kada sam negde na portalu, većinom doživljavam vređanje, no uživo se često dogodi da uz ljude koji me podržavaju i ti koji vređaju traže selfi kad me sretnu. Tako da uživo još nikad nisam imala loše iskustvo, većinom mi ljudi priđu i žele da se slikaju.

Javljaju li vam se žene?

- Da, naravno, pitaju za puno saveta.

Marija ne snima kada ima menstruaciju. "Iako su neke produkcije htele, ja to ne želim.

Njena neispunjena želja je i seks sa 50 mušpkaraca.

Sa kim je bolje snimati, s muškarcima ili sa ženama?

- Meni lično sa muškarcima. Žene znaju da budu komplikovane, uopšteno više volim muško društvo.

Šta je najteže u snimanju grupnog seksa?

- Meni je to je najljepše. Ne znam šta bih kod toga izdvojila kao najteže. Više je ljudi pa je opuštenija atmosfera, potpuno zaboravim na kamere.

Najbolje žensko pomagalo/igračka je…

- Bilo kakav vibrator. Danas ima puno igračaka. Uvek nešto novo i zanimljivije.

Najbizarnija igračka za odrasle kojom ste rukovali je…

- Električna seks-mašina, brutalno jaka!

Kako provodite slobodno vreme?

- Volim da pogledam neku dobru seriju, da šetam, družim se s prijateljima.

Jeste li u vezi?

- Da, imam partnera.

Je li teško biti u vezi i baviti se tim poslom?

- Nije ako uz sebe imate osobu koja vas podržava, to je samo posao.

Koliko ste filmova do danas snimili?

- Dvadesetak.

Spomenuli ste platformu OnlyFans. Kakav sadržaj onde nudite i kako to uopšteno funkcioniše?

- Sa Onlyfansom sam i počela, onde najviše i komuniciram sa svojim fanovima. Sadržaj koji nudim su necenzurisane slike i videi, radim video pozive i slično. Imam mesečnu pretplatu od 10 dolara i onaj koji se pretplati može da vidi moj celi otključani profil i da komunicira sa mnom.

Snimate li za neke osobe posebno, da vam neko izrazi želju, a vi osmislite sadržaj samo za tu osobu?

- Da. To je nešto što najčešće i traže. Najviše žele da govorim njihovo ime u videu.

Do kada mislite da budete u toj industriji? Postoji li neka starosna granica za penziju?

- Zasad ne znam do kada, nemam planova, a volela bih da to bude što duže.

Postoje li koleginice i kolege iz Hrvatske ili susednih zemlja koje biste istakli kao uspešne u tom poslu, jeste li sa kojom imali prilike da radite?

- Iz Hrvatske nema. Tu sam ja jedina porno glumica. A iz susednih zemalja bih izdvojila Čeri Kis (Cherry Kiss) poreklom iz Srbije jer je jako uspešna u svom poslu. Upoznale smo se na sajmu erotike u Ljubljani, no još nisam imala prilike da radim s njom, a nadam se da hoću.

A muške kolege?

- A od muških bih izdvojila starog znanca Roka Sifredija kog sam isto upoznala i volela bih sa njim i u budućnosti da radim.

Kolika je vaša okvirna zarada u mesec dana i na šta je najviše trošite?

- Zaradim od deset do 20 prosečnih hrvatskih plata, zavisi od toga kakve scene snimam i koliko radim. Novac volim da potrošim na dobar auto. Ove godine sam kupila Porše, iako svi misle da trošim novac na operacije. Nisam radila ništa na sebi osim grudi, a i ne bih.

Štedite za neke “veće“ stvari?

- Štedim za svoj hotel koji je u planu u Istri i u sklopu njega bih otvorila svoju produkciju.