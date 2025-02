Hrvatska se nalazi na vrhuncu sezone gripa. Do sada je prijavljeno oko 12.000 laboratorijski potvrđenih slučajeva, dok je čak polovina dijagnostikovana tokom prošle nedelje - čak 6.124 prijava obolelih od gripa.

- Uz sezonu gripa uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti, odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripa. To je posledica činjenice da je grip u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji, kao i hronični bolesnici nezavisno od godišta češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom - kažu iz HZJZ-a.

Napominju da je teško reći koliko stvarno osoba umre direktno ili, što je češće, indirektno od gripa (kao posledica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Tokom ove sezone do sada je prijavljeno 20 smrtnih ishoda zbog gripa i komplikacija koje ova infekcija izaziva.

- Ovaj podatak o čak 40 posto obolelih od gripa tipa B je zanimljiv i pomalo neobičan, jer se do sada, uglavnom događalo da se tip B pojavljuje, odnosno povećava broj krajem sezone - kaže prim. Petrović.

Kad je reč o simptomima, lekari govore da su različiti. Od toga da neki oboleli imaju visoku temperaturu, preko 40, koja se teško spušta i traje po sedam do deset dana, pa do relativno lagih simptoma za grip. Neki pak prijavljuju tek blaže simptome, temperaturu do 38. Ali, većina govori kako ih boli celo telo i osećaju veliki umor.