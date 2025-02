Slušaj vest

Odlukom Visokog krivičnog suda u Hrvatskoj, posle nešto više od pet godina, pravosnažno je okončan slučaj ubistva Karmelina Fistanića (39) iz Piska kojeg je brutalno izrešetao ubica na motociklu 9. novembra 2019. godine dok je s devojkom sedeo u vozilu na skretanju s Jadranske magistrale prema Brzetu, odmah nakon izlaza iz Omiša.

Taj je motociklisa, utvrdio je sud, bio Stjepan Stipe Ringvald (51), nekadašnji šibenski motociklistički as koji je u Fistanića ispalio šest metaka ubivši ga na mestu, nakon čega je pobegao prema Splitu, piše Slobodna Dalmacija.

Egzekutoru je potvrđena kazna od 19 godina zatvora dok su kazne preostaloj dvojici okrivljenih u slučaju, danas pokojnom Jerku Piriću (preminuo u šibenskom zatvoru, šekajući pravosnažnu presudu) i Vladi Zoloti, koji su prvostepeno bili osuđeni na 18 i 17 godina kao saučesnici u ubistvu, kazne smanjene svakom na 10 godina jer je ocenjeno da su bili pomagači u ubistvu.

S obzirom na to da su sva trojica bila u istražnom zatvoru od decembra 2019. godine, Ringvaldu tako ostaje još 14 godina da odsluži, a Zoloti pet godina. Visoki krivični sud je 4. juna 2024. godine održao sednicu, ali dok se odluka pisala, dva meseca posle Pirić je preminuo ne dočekavši epilog.

Svi ostali prigovori u žalbama, poput onih da Ringvald ima alibi, da je pronađenu krv na jakni podmetnula policija, da nisu sa sigurnošću sva trojica prepoznati na snimcima itd. odbačeni su kao neosnovani.

Rekonstrukcija događaja

Prvobitna optužnica splitskog suda koju je zastupala zamenica Rene Laura teretila je Ringvalda da se iz Šibenika dovezao automobilom "reno kangoo" do splitskoga groblja Lovrinac gde su ga čekali Pirić i Zolota. Vozilom "fijat doblo" kojim je upravljao Zolota odvezli su se do njegova apartmana u Omišu, gde se Ringvald presvukao u motorističku opremu koju su mu njih dvojica pre toga obezbedili, isto kao i motocikl marke Jamaha "T-Max" na koji je seo nakon izlaska iz apartmana i njime pratio Fistanićev "Polo" do skretanja za Brzet gde je ispalio hice iz pištolja u Karmelina i pobegao.

Na prvom suđenju sudsko veće sudije Ivone Rupić samostalno je izmenilo činjenični opis krivičnog dela ubistva za koje je Pirića i Zolotu, kao saučesnike, proglasio krivima, ali je Visoki krivični sud ukinuo tu presudu utvrdivši kako je takva izmena činjeničnog opisa bila protivna zakonu jer je njome narušen objektivni identitet optužbe i da su tako prekoračena ovlašćenja suda, naročito jer prvostepeni sud nije naveo razloge za takvu izmenu. Naložili su da se u ponovljenom suđenju kao osnova uzme postojeća optužnica državnog tužilaštva.

Ali u ponovljenom postupku pred sudskim većem sudije Zorana Ivaniševića sud menja činjenični opis na isti način na koji je to učinio prvostepeni sud u ranije ukinutoj presudi i uz tako izmenjeni činjenični opis ponovno podveo pod pravnu kvalifikaciju saučesništva u ubistvu.

A izmene optužnice sastojale su se u dopuni ranijeg činjeničnog opisa navodima da su u vožnji iz Splita do Zolotina apartmana sva trojica okrivljenih prošli pored parkiranog automobila marke "pola", koji je vozila žrtva, potom da je u apartman prvo ušao Pirić pa Ringvald, da je Pirić izašao iz apartmana do "fijat dobla" u kojem se nalazio Zolota i da se potom vratio u apartman, dok se Zolota odvezao do prodavnice i parkirao "fijat doblo" i pratio žrtvu.

Nakon što je Ringvald uzeo motocikl, Pirić i Zolota se nalaze i pešice odlaze do "fijat dobla" kojim se zajedno udaljavaju, a Ringvald nakon ubistva beži na motociklu do Splita, ostavlja motocikl i potom pešice dolazi do "renoa kango" parkiranog na Lovrincu i odlazi ka Šibeniku. Motocikl je pronađen nedaleko od Lovrinca.

Visoki krivični sud je zaključio da je iz "iscrpno prezentovanog sadržaja činjeničnog opisa prve i izmenjene optužnice jasno da izmenom činjeničnog opisa od strane državnog tužilaštva nijedan od optuženih nije doveden u teži položaj, niti je bilo kojem optuženom dodata veća kriminalna količina".

Foto: Youtube/PU splitsko-dalmatinska

Naravno, optuženi su se žalili na ovakve izmene tvrdeći da nema govora o saučesništvu. Ipak, VKS smatra da je evidentno i potpuno jasno kako je "učinjena korekcija služila preciziranju aktivnosti sadržanih u činjeničnom opisu" i da je sudija Ivanišević "u celosti rešio predmet optužbe, u okviru ovlašćenja koje ima po zakonu".

Viši sud je zaključio da su Pirić i Zolota bili samo pomagači, a ne saučesnici iako se nakon ubistva cela priča o motivu vrtela oko toga da je Pirić imao problem s Fistanićem i da je zato angažovao Ringvalda da ga ubije, a Zolota je osiguravao logistiku.

Potpuno je jasno kako je optuženi Ringvald osoba koja je iz vatrenog oružja upucala i usmrtila Fistanića, a da su optuženi Pirić i Zolota Ringvaldu pružili snažnu logističku podršku. Splitski sud je tu snažnu logističku podršku ocenio bitnim doprinosom počinjenju dela pa je Pirića i Zolotu osudio kao saučesnike ubistva.