"Pa, ne bi bila velika šteta da umrem, a imam 90 godina. Svi su se baš uplašili, svi su me po kući tražili, ove žene, moje devojke iz Crvenog krsta koje me čuvaju", ispričala je Milka (90) iz Ludbrega , koja je na dan inauguracije digla celo mesto na noge. Evo o čemu se radi.

Tražili su je po komšiluku , zvali poznanike, hteli da pozovu policiju da upadnu u kuću, ali je potom Milka čula da je zovu i odgovorila na poziv radniku Crvenog krsta koji se sa merdevinama popeo do prozora. Na sreću, sve je bilo u redu.

- Slušaj, to se dešava jednom u pet godina. Sve je bilo lepo, sve je bilo kako treba. Posebno mi se dopala mlada Filipinka koja je otpevala međimursku pesmu, ali sve mi se dopalo. A prva dama je bila veoma lepa, pristojna. Bila je prava dama. Jedino što mi se nije dopalo je Kolinda. Pa kako je mogla doći u beloj haljini? Tako da nije otišla na svoje venčanje. Nije mi se baš dopala – priča baka za "24sata.hr" koja je zatečena pored šporeta.

Iako je u poznim godinama, baka Milka redovno prati dešavanja u Hrvatskoj i svetu. On nikada ne propušta vesti.

- Milanović je dobio mnogo glasova, to govori sve o njemu. Ali nije mi drago što se stalno svađa sa Plenkovićem. Šta god da misle i koliko god da su ponosni, moraju da pričaju. Oni su naše vođe, a ako vođe u istoj kući ne pričaju i stalno se svađaju, onda to nikako nije dobro. Tada ta kuća nikako ne može napredovati. To nije dobro. Moraju da sarađuju - kaže baka Milka.