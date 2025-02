No, krađa joj na kraju nije uspela jer ju je radnica obezbeđenja videla i zadržala u prodavnici do dolaska policije. Sutkinja je uzela u obzir kako je to učinila zbog loše finansijske situacije, a olakšavajuća okolnost joj je bila i to da za prodavnicu nije nastala šteta jer su stvari odmah vraćene.