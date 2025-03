Stiže nedelja sa dosta kiše. Posebno će je biti na Jadranu , i to kroz obilne pljuskove s grmljavinom.

Vetar slab do umeren jugozapadni i južni, uglavnom u brdskim krajevima na momente i jak.

Na Jadranu će duvati olujni jugo, na severnom delu tokom večeri u slabljenju. Najniža temperatura vazduha biće od 4 do 9 stepeni, na Jadranu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna uglavnom od 13 do 18 stepeni, na istoku malo viša.