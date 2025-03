- Sramota je to što je bolnica napravila. Strašno je što su ga dva puta pustili kući, a bio je u teškom stanju. U subotu uveče je napadnut i tad mu je ukraden telefon pa nije mogao ni da nas nazove. Nismo ni znali šta mu se dogodilo. Tad je sam otišao u bolnicu gde su ga pregledali i pustili. Zatim je u nedelju ujutro otišao u policiju da prijavi šta mu se dogodilo i policija ga je tad odvela u hitnu jer su procenili da nije dobro. Potom nas je u nedelju oko 10 ujutro nazvala policija i obavestila o napadu. Bio je opet u bolnici, ali su ga ponovno pustili kući - priča članica njegove porodice.

- Prvo smo mislili da je to od injekcije za spavanje. Međutim, kako se nije nijednom probudio tako smo posle pola noći pozvali hitnu koja je došla i odvela ga u bolnicu. Rekli su nam da je u komi i da je imao izliv krvi u mozgu. Žalosno je da u bolnici to nisu videli ranije. Da mi nismo reagovali on ne bi preživeo. Zaista ne mogu da verujem da su ga pretučenog i s teškim povredama glave dva puta pustili. Mi smo van sebe, u šoku smo zbog svega.