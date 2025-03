Evo šta se zna. Policija je u četvrtak ujutro potvrdila da je "sinoć oko 23:50 sati primljena dojava da je došlo do eksplozije i požara u stanu u gradskoj četvrti Banija u Karlovcu, nakon čega je u stanu pronađeno izgorelo telo ženske osobe."

Nakon detonacije na mesto događaja izašli su vatrogasci i policija. Vatrogasci su ugasili manji požar koji je izbio u stanu na prvom spratu, a policija je ograničila pristup zgradi i mesto događaja čuvano je do jutarnjih sati, kada je započeo detaljan uviđaj koji je trajao do 14 sati. Nakon odlaska policije, na samom ulazu u zgradu uočeni su ostaci razbijenog prozora, ali i nekoliko ličnih predmeta koje je detonacija izbila iz stana, čak i luster. Tokom uviđaja, policija je isključila napajanje električnom energijom. Ono što smo saznali jeste da su isključili mogućnost da je u stanu eksplodirala bilo kakva eksplozivna naprava, kao i da je došlo do eksplozije gasa. Šteta u stanu nije bila velikih razmera. Vatrogasni stručnjak s kojim se razgovaralo kaže da bi moglo da se radi o zapaljivim parama, odnosno zapaljivoj tečnosti koja je izazvala detonaciju. Susedi su događaj doživeli različito.