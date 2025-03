- Juče 29. marta između 13:30 i 14 sati na području Vrbana u stanu, prema do sada utvrđenom, 62-godišnjakinja je gušenjem usmrtila 84-godišnju članicu porodice. Na mestu događaja je obavljen uviđaj kojim je rukovodila dežurna zamenica Županijskog državnog tužioca u Zagrebu u saradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke, Službe za uviđaje i kriminalističku tehniku. Posle obavljenog uviđaja, telo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Istraga je u toku - objavila je policija.

- U šoku sam, nisam mogla da spavam, sve ovo me potreslo. Pa to su naše komšije - kaže jedna od žena koja živi u zgradi u kojoj se tragedija dogodila. Dodaje kako su svi u zgradi bili u šoku jer nisu imali nikakve naznake da bi moglo da dođe do takvog tragičnog događaja.