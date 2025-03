Jutarnji list je računao koliko se to novaca ‘okrenulo‘ u samo jednom danu. Precizan rezultat moguć je samo kada tačno znate koliko ima karata za koje zone, ali cene su se kretale od 30 do 60 evra plus VIP stolovi koji su se kupovali zasebno. No kada bi računali da su sve karte koštale koliko ona najjeftinija za parter, dakle 30 evra, na kraju bi na 280 hiljada prodanih ulazica stigli do iznosa od 8,4 miliona evra!