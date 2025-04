Prema onom što su istražitelji utvrdili, 77-godišnjakinja je od početka 2023. do januara 2025. u Ivancu uznemiravala muškarca.

U više ga je navrata tražila da joj da novac, a kad je on to odbio da učini s obzirom na to da mu ni ranije pozajmljeni novac nije vratila, penzionerka je otišla korak dalje - zapretila mu je da će o njemu proširiti laži i time mu uništiti porodični život, poslovanje i ugled.