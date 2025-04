Slušaj vest

Skandal potresa školu u Splitu! Radnk obezbeđenja u školi navodno je tukao učenike.

"Bilo je to na trećem času. Oni su učenici šestog razreda, bili su nemirni i učiteljica nije mogla s njima da izađe na kraj pa je u razred pozvala radnika obezbeđenja. On je ušao urlajući na decu, vređao ih je i vikao im: 'Go*** jedna usra**, svima vam treba zavrnuti vrat!' i slične gadosti. Jednog dečaka je udario po licu da su mu odletele naočare preko celog razreda, drugoga je uhvatio za vrat s leđa i udario glavom u sto, dok je mog sina uhvatio za rame i udario ga dlanom ili šakom u leđa. Krenuo je na još jednog, ali mu je na kraju samo nogom izbio stolicu na kojoj je sedeo", počinje priču majka jednog dečaka kojeg je radnik obezbeđenja napao tokom nastave u petak poslepodne.

Da je bilo incidenta u toj školi na splitskom području potvrdila je i policija, a njihov odgovor je prilično nemušt jer istraga je kažu, još u toku.

"U poslepodnevnim satima primljena je informacija da je radnik obezbeđenja udaljio troje dece iz učionice. Prema prvim informacijama pozvala ga je u učionicu učiteljica zbog ponašanja učenika. Učenike je pregledao lekar i nisu utvrđene povrede. U toku je postupak utvrđivanja okolnosti događaja", stoji u odgovoru nadležne policijske stanice.

Roditelji su ogorčeni i tvrde da iz škole sve žele zataškati.

- Deca su počela da zovu roditelje. Neki su zvali već sa časa, neki s velikog odmora koji je iza trećeg časa. Zvala sam odmah razrednu koja mi je rekla da je bilo fizičkog nasilja, ali da je s njima pričala psihološkinja koja mi je takođe rekla to isto. Ta učiteljica je tvrdila da ih je radnik obezbeđenja 'samo malo prodrmao'. Ma ko je on uopšte da ulazi u učionicu i tamo uvodi red, a još i gore, nasrće na decu. Škola nije zvala policiju. Mi smo tražili da ih zovu. Došli su dosta kasnije, a hitna je stigla tek nakon dva ili tri sata. Kad su stigli, nije više bilo nikakvih vidljivih povreda. U toj školi stalno je nešto i sad je stvarno dosta! Nećete nas ućutati - govori majka napadnutog dečaka.

Oglasila se i majka drugog napadnutog dečaka.

- Mog sina radnik obezbeđenja je uhvatio za vrat i udario njegovom glavom u sto. Deca su nas iz škole zvala plačući. Da roditelji nisu došli pred školu i insistirali da se zove policija to bi se sve zataškalo. Mi smo ih takođe zvali, ali rekli su nam da ne mogu doći jer moraju zvati iz škole, da postoji protokol. Učiteljica je sve vreme branila radnika obezbeđenja, što ona njega uopšte ima zvati na čas. Ako nije u stanju raditi svoj posao i nositi se s decom, neka sama da otkaz. U tu istu školu nedavno je jedan učenik doneo nož, i tu ima još incidenata, a o svemu se ćuti. Taj radnik obezbeđenja je bio i pod uticajem alkohola i cela ta scena nije u redu. To su sve normalna deca, ali malo su življi. Deca su plakala i grlila se, bili su van sebe. Nisu mogli normalno ni da pričaju od šoka, mucali su. Kad je policija došla učiteljica je govorila da nije to baš tako pa je i policija govorila da to nije baš tako. Zar bi 24 dece iz razreda pričali isto, ako nije tako? Uz sve to, taj radnik obezbeđenja je bio pod uticajem alkohola, vređao ih je i drao se - kaže majka drugog napadnutog dečaka.

Treća majka kaže kako njeno dete od šoka juče nije moglo zaspati.

- Kakvo je to psihičko i fizičko maltretiranje u školi? Još smo od učitelja navikli da nekad imaju ružan verbalni pristup, ali ovaj fizički napad je nedopustiv. Mom sinu radnik obezbeđenja je zalepio šamar da su mu odletele naočale. Ali nije to bilo sve. Kad je napao njih trojicu, krenuo je dalje, a učiteljica mu je govorila: 'Ne, ne, ti su dobri!' Kako je moguće da deca u jednom razredu pokušavaju da uteše sami sebe u tom ludilu, a u razredu su dve odrasle osobe, od kojih je jedna van kontrole? Govorio im je: 'Sve vas treba zaklati'!', ali i da će se s njima obračunati i naknadno, ako im to nije bilo dovoljno. Meni je mali slao poruke, nije mogao ni da priča. Dojurila sam u školu, a taj radnik obezbeđenja je sedeo na hodniku kao da ništa nije bilo. Još nas je i pozdravio. Znači, škola nije našla za shodno da ga udalji iz zgrade. Udaljen je tek kad je stigla policija, a oni su došli kasnije. Moj sin je bio sav crven u licu kad sam stigla, od plača nije mogao da govori. Radnik obezbeđenja nema što da radi u razredu,. A koliko znam, učitelji su znali da ga pozovu i ranije da ih malo zastraši ako su nemirni. Samo je ovoga puta otišao predaleko - govori treća majka.