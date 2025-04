Slušaj vest

Javnost ju je prvi put upoznala pre deceniju i po u jednoj televizijskoj emisiji kada je, sedeći na užarenoj poligrafskoj stolici, kroz smeh bila brutalno iskrena u zamenu za 3.300 evra.

Predstavila se kao prodavačica Dragana iz Like „koja nikad ne krade, već samo na lep način uzima“. Otkrila je i da je švercovala automobile, da je mnogo trošila na kocku i muškarce, da se brzim audijem A8 udaljila sa pumpi bez plaćanja goriva, a priznala je i da je bila u zatvoru.

U jednoj epizodi svog života čak je tvrdila da je ličkog policajca u kojeg se zaljubila ostavila golog u šumi zimi jer ju je izdao i preko noći oženio drugom.

Varala po društvenim mrežama

To je Dragana V. (42), Otočanka koja, prema sopstvenim tvrdnjama, već nekoliko godina živi u Austriji. Po zanimanju je medicinska sestra i vlasnica firme, sa platom od 2.000 evra. I protiv kojih se u Hrvatskoj vode istražni i pravni postupci.

Pod istragom su, između ostalog, njeni „izleti” u virtuelni svet, po Fejsbuku i Baduu, gde se traže srodne duše, za koje je koristila različite identitete. Za neke od izabranika to je bila Danijela Lukač, za druge Sandra Mesić, a za neke samo Sandra... A posledice tih poznanstava sa Draganom V. i danas oseća prevarant čiji je novac dobila. Nastradale su dva invalidska penzionera, a treći je mladić sa intelektualnim teškoćama, a njeno pravo ime su saznali od policije tek nakon što su tražili pomoć.

Za Jutarnji list pristao je da razgovara i muškarac po imenu Z. P. (75) sa područja Zagreba, zbog kojeg je Dragana V. pravosnažno osuđena u februaru ove godine na Opštinskom sudu u Novom Zagrebu.

- Zbog Dragane sam bio gladan hleba. Suze mi naviru svaki put kada se svega toga setim. Prema presudi kojom je osuđena na 18 meseci zatvora, od kojih je šest bezuslovnih, a ostatak uslovno na četiri godine, Danijela mi je, pardon Dragana, dužna 10.640 evra. Za to je dobila četiri meseca. Vreme leti, sve mi je bolje, dane provodim u bolnici u komori zbog noge, jer mi preti amputacija. Kako sam je upoznao? U leto 2022. kontaktirala me je preko Fejsbuka. Predstavila mi se kao Danijela i da je anesteziolog u bolnici. A kada sam joj rekao o svom teškom zdravstvenom stanju jer imam leukemiju, rekla mi je da može da mi pomogne i da će me odvesti u Austriju jer tamo ima boljih lekara. Prvi sastanak je trebalo da bude uživo u Vestgejtu. Čekao sam je, ali nije došla. Pravdala se vožnjom putem. Godinu dana nije me kontaktirala i onda me se opet setila“, priča nam Z. P., koji je posle rata otišao u penziju.

Meta penzioneri

Vozio je kamione po celoj bivšoj Jugoslaviji, ali nije očekivao da će ga, kaže, nepoznata žena prevariti tako što će mu ispeglati karticu, prodati automobil i ostaviti ga na prosjačkom štapu.

- Kada sam shvatio da sam prevaren, tražio sam da mi vrate novac. I što sam više insistirao da ga vratim, njeni razgovori su postajali kraći i brže je prekidala poziv. Poslala mi je samo 200 evra preko nekog tipa. I kada sam prijavio policiji da me Danijela prevarila, da mi je ispraznila račun, da sam izgubio auto, a za podsećanje na nju i dalje dobijam račune za kupovinu mobilnog telefona na svoje ime koji je preprodala, rekli su mi da će učiniti sve da je pronađu, ali da ne mogu da garantuju da ću dobiti novac nazad. Ni mesec dana nakon što sam to prijavila Policijskoj stanici Zaprešić, pozvala me je inspektorka i rekla da dođem na identifikaciju, da je „imaju“. Pošto se jedva krećem jer hodam sa štakama i sto posto sam invalid, patrola je došla po mene. Iza zatamnjenog stakla poređali su četiri žene. Odmah sam je prepoznao. Inspektor mi je tada rekao da je njeno pravo ime Dragana. Bio sam u šoku – objašnjava penzioner, koji je bio dodatno impresioniran ovom poznanicom kada ju je sreo na sudu.

U sudnici je, kaže, samo ćutala i plakala.

- Verovatno je mislila da će sudija briznuti u plač. Ali njen zatvor mi ništa ne znači. Zbog nje još nemam auto, nemam pokretljivost, a švorc sam. Kupio sam joj mobilni telefon u Vestgejtu za 1.740 evra, a kada je jednog dana došla kod mene, dala mi je neke plave tablete pa sam bio pospan, a onda me ubedila da se vratim u Vestgejt, gde smo sreli nepoznatog čoveka kome sam dao ključeve od moje Škode i registarske tablice. Potpisao sam i blanko kupoprodajni ugovor. Dragana me je ubedila da ne brinem, da će mi kupiti noviji i bolji auto. Nikada nisam dobio novac od prodaje, niti sam dobio drugi auto u zamenu jer mi je ponudila staro đubre. I bez moje dozvole koristila je moju karticu u trgovinama od Zagreba do Rijeke, koju mi je neočekivano vratila, rekavši da ju je navodno našla u autu jer mi je ispala. Tada mi je rekla da se vraća u Austriju - dodao je Z. P.

Setio se i njihovih datuma. Kaže da ga je odvela u kazino u Zagrebu. Mislila je da će osvojiti veliku nagradu, ali je osvojila između 100 i 500 evra, koje je odmah potrošila.

U sudnici priznala krivicu

-Tog dana sam joj dao 400 evra koje sam podigao sa bankomata. Ali tada nisam imao pojma da se ona zapravo kocka sa mojim novcem jer sam joj dao karticu da nešto kupi. Što se tiče ostalih izlazaka, jednom smo otišli ​​u kafić u centru grada gde me je spustila. Posvađala se sa konobarom strancem oko stola koji je bio mokar i nije dobro obrisan, a na kraju drugi konobar nije hteo da je posluži jer je napao radnike, pa je čak htela da pozove policiju. Jedva sam je ubedio da ode na kafu negde drugde. Čak me je jednom odvezla u Josipdol. I tamo je htela da joj kupim mobilni, ali nisam imao više novca na kartici, bio sam na nuli. Tako da me je ostavila u kafani da je čekam, da bi samo mogla da ode kod svog rođaka. Satima sam je čekao, a onda je izbio požar. Konobarica mi je rekla da mora da zatvori. Na kraju sam je zimi čekao skoro sat vremena, loše obučen. I pred kraj svega se pravdala da ne može da dođe kod mene, da joj je auto pokvaren, da ima obaveze. „Na dan kada je uhapšena nisam ni znala da planira da dođe u Hrvatsku i da je njen auto u redu“, dodao je penzioner.

Pronicljiva Dragana, prema kojoj je oštećeni počeo da gaji osećanja, u sudnici je, pritisnuta dokazima, priznala krivicu. S obzirom da je u istražnom zatvoru provela tri meseca, prema presudi, preostalo joj je još tri meseca do izdržavanja, a do juna mora penzioneru da nadoknadi 10.460 evra. U suprotnom, uslovno joj se može opozvati.

Ali, kako aveti prošlosti redovno iskaču, u istom sudu, na istom spratu, ali u drugoj sudnici, kako saznajemo, Dragana V. vodi još jednu sudsku bitku. Ovog puta žrtve su dva muškarca. Upoznala ih je na sajtu za upoznavanje Badoo.

U proleće 2021. godine počela je da komunicira sa Zagrepčaninom N. D., kome je, kada je videla da je osoba sa intelektualnim teškoćama, izrazila želju da produbi njihovo poznanstvo, da se emotivno zbliži, pa čak i želju za brakom. Rekla mu je da se zove Sandra, da živi i radi u Beču, da traži partnera za vezu i da joj se sviđa i da je privlačan. Sastanak je održan sredinom aprila u Arena Centru. Razgovorom ga je uverila da joj je auto pokvaren i da joj treba novac da ga popravi, pa je s njim otišla u poslovnicu PBZ-a gde je podigao brzi kredit od 5.300 evra. Nastavila je da ga uverava da je ona njegova devojka i da bi bilo lepo da joj kupi iPhone 12 Pro, na šta je on pristao. Sledeći susret koji je usledio sledećeg dana u Arena Centru ponovo je bio plodonosan za nju. Uverila ga je, međutim, da joj treba i Samsung Galaki A72DS, pa joj ga je kupio po sniženoj ceni. Čim je dobila taj mobilni telefon, setila se priče sa autom i požalila mu se da su troškovi popravke porasli i da joj treba više novca jer je u pitanju luksuzno vozilo. Obećala mu je da će mu vratiti sav novac, pa je N. D. na njen predlog ponovo otišao u PBZ da uzme još jedan kredit, pa joj je dao još skoro 4.000 evra.

Dao joj i štednju

Videvši da je njime lako manipulisati, stalno mu je govorila da će se udati, pa joj je dao i 8.000 evra oročene štednje, tvrdi tužilaštvo. Proveli su jednu noć u hotelu, nakon čega ga je odvela u kupovinu. Zamolila ga je da joj kupi odeću, od majica do patika.

- Ne znam koliko košta ta odeća. Sve je plaćeno na rate. Nisam znao da koristim karticu, pa mi je pokazala. Nisam znao ni PIN napamet, već sam ga imao na telefonu. Nakon kupovine, Sandra je predložila da odemo u kazino na poslednjem spratu. Ona je igrala poker na mašinama, a ja sam je posmatrao. Ona je sve sama platila, a ja sam u jednom trenutku krenuo svojim putem. Kada sam joj dao novac, nije se ni zahvalila. Osećam se duboko prevarenim. Zaljubio sam se u nju, slala mi je srca, pisala da me voli... Roditelji su primetili da nešto nije u redu kada sam na poslu tražio dokumentaciju za podizanje kredita – opisao je prevareni mladić.

A kako je novac i dalje tekao sa njegovih računa i kartica, istražitelji su izračunali da joj je dao ukupno 25.000 evra.

. Paralelno sa njim, kako se saznalo, istih dana je virtuelno flertovala sa penzionerom P. U. (72), kojoj je takođe prodala priču da je anesteziolog u Austriji i da se zove Sandra. Prevarila ga je kako bi se emotivno družila sa njim, pa ga je srela u Arena centru. Naivac joj je poverovao jer je posle smrti svoje žene tražio iskreno druženje, da utaži svoju usamljenost. A kada je Dragana V., alias Sandra, videla da mu je pokvaren mobilni telefon, došla je na ideju da kupi novi, naravno za njegov novac, kako bi lakše komunicirali.

– Rekla mi je da živi i radi u Beču, da ima dva stana i da radi u bečkoj bolnici kao anesteziolog sa platom od 6.000 evra. I da su joj roditelji umrli, da je bila kod bake u Gospiću i da je slobodna žena i da bi me volela upoznati. Nudila mi je i da se uselim kod nje u Beč, ali sam odbio. Nazvala me jednog dana i rekla: 'Ljubavi, idem za Zagreb, Sandra je, hoćemo li se naći u Areni?' pristao sam. A kad mi je predložila da kupimo mobitele, rekao sam joj da imam 1.800 kuna penzije i da nemam novca, pa je rekla da ih uzmemo na rate - otkrio je penzioner P. U.

Kupovali joj telefone



Pored vraćanja novca, obećala mu je da će mu dati na korišćenje svoj automobil, a usput im je predložila da odu u banku, pa je penzionerka od RRA dobila kredit . Na njen nagovor podigao je i novca sa svog računa i sa bankomata. Dao joj je sav novac, da bi ga na kraju druženja odvela u A1 da potpiše ugovor za Samsung A72DS, pod istom ugovornom obavezom kao i njegov mlađi prethodnik. Bio je to poslednji put da ju je vidio, a usput je izgubio najmanje 2.500 evra.

- Uveravala me je da će sve biti u redu, da ne moram da se plašim. Na kraju sam joj kupio samsung, otišli ​​smo na ručak, provozali se gradom po kiši, pa se vratili u Arenu jer je rekla da će tamo kupiti još jedan mobilni telefon preko svog poznanika. Rekla mi je da čekam i ušla je unutra sa svojom torbicom, mobilnim telefonom i mojim novcem. Čekao sam je sat vremena i shvatio da sam prevaren.

Pored zagrebačke policije, Draganu V. sačekali su i policijski službenici na riječkom, gospićkom i karlovačkom području. A po okončanju istrage, svi su prijave o prevarama, pretnjama, teškim krađama i pokušajima krađe prosledili nadležnim tužilaštvima, koja su sve utvrđeno u vidu optužnice prosledila nadležnim sudovima.