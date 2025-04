"Dragi prijatelji, konačno sam smogla snage da vam se obratim kratko u ovom veoma teškoj i bolnoj nedelji za mene i moju porodicu. Nisam imala snage ni da vam poželim srećan Uskrs, pa to sada činim, uz poseban blagoslov onima koji traže mir, kao što ga je tražila i moja mama. Nisam stigla da se osvrnem ni na odlazak Svetog Oca pape Franje . Neka mu je pokoj duši".

"Kad je pre samo nekoliko nedelja nastala ova fotografija, nisam ni sanjala da će to biti naša poslednja zajednička fotografija. Moja mama se godinama borila s jednom od najokrutnijih bolesti od koje se nikad niko nije izlečio – Alchajmerove demencije. Međutim, preminula je od posledica karcinoma bubrega, koji je otkriven u zadnjoj fazi, kad su joj se već i kosti lomile od metastaza. Bilo je neopisivo teško gledati je kako se muči u teškim bolovima. Gotovo simbolično, preminula je na Veliki petak, na Dan Muke Gospodnje ."

"Život je nikada nije mazio. Radila je naporno celog života teške, fizičke poslove, od rane zore do kasne večeri. Još kao mladu devojku, često su je izvlačili iz škole kako bi došla kući da radi. Iako sama nije uspela da završi ni srednju školu, shvatala je da je obrazovanje ključ uspeha, te je učinila sve što je mogla kako bi pomogla meni da živim nekim drugačijim životom. Žrtvovala se za sve nas. Kad sam svojevremeno duboko dvoumila da li da prihvatim ministarsku poziciju jer su mi na prvom mestu bili moje dvoje male dece, ona je, na moje iznenađenje, bez razmišljanja odgovorila da moram prihvatiti tu obavezu, a da će ona sve učiniti kako bi mi pomogla. Tome je, doduše, prethodila priča o tome kako me je državna uprava tretirala u patološkoj trudnoći, zbog koje je bila duboko povređena i ogorčena. Duboko je verovala u Hrvatsku, ali i u to koliko je treba menjati. Otišla je sa mnom i u Vašington i u Brisel kako bi nam pomogla da brinemo o deci. Godinama je kasnije čuvala bratovu decu. Ostajem joj beskrajno zahvalna za sve što je učinila za sve nas", navela je Kolinda Grabar Kitarović u objavi.