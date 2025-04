To prenosi Jutarnji list koji navodi da je ova poruka objavljena na naslovnoj strani novog broja Hrvatskog tjednika.

U tekstu koji analizira lik i delo ili bolje rečeno pontifikat pokojnog pape Franje, on je optužen za mnoge grehe koje mu hrvatski nacionalisti jednostavno ne mogu da oproste.

Nakon što su mu u tekstu zamerili zbog "napuštanja vernika sprečavanjem masovnih proslava i pozivanjem na vakcinaciju" tokom pandemije koronavirusa, došlo se do glavne poente - papinog dosluha sa "četnicima".

- 2015. godine je posetio Sarajevo i, susrevši se sa vernicima, nije pokazao ni trunke empatije niti je izgovorio ijednu reč hrvatskog jezika. Nije pokazao solidarnost sa strašnom ratnom žrtvom hrvatskih katolika, uključujući i same sveštenike, koju su podneli upravo zato što su bili katolici i Hrvati. Ali pravi šok uslediće nekoliko godina kasnije kada je drsko zaustavio kanonizaciju hrvatskog blaženika Stepinca. Manje, naravno, zato što je to sprečio, a više zbog skandalozne sramote što je odluku o tome prepustio terorističkoj i zločinačkoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da to nije uradio slučajno, brzo se pokazalo kada je patrijarha Irineja nazvao velikim čovekom... "Predajući" blaženog Stepinca zločinačkoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, papa Franja je uvredio i ponizio Hrvate, i verovatno će u svesti našeg naroda ostati upamćen kao najgori papa. Zato nije zaslužio ni jednu hrvatsku suzu - piše Ivica Marijačić u uvodniku.