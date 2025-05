- I na severnom Jadranu i u planinskoj Hrvatskoj je promenljiva, često sa pljuskovima i grmljavinom, što može biti izraženije na mestima. Duž obale, jugo i jugozapadni vetar će se pretvoriti u buru i istočni vetar ujutru, a od sredine dana do severozapada. Jutarnja temperatura od 9 do 11 °C, duž obale između 14 i 16 °C. Najviša dnevna temperatura je od 16 do 19 °C, na moru između 20 i 22 °C. U Dalmaciji je takođe nestabilna, sa čestim pljuskovima sa grmljavinom, na mestima još izraženijima. Na nekim mestima moguće je olujno vreme, kao i bujične i urbane poplave. Duvaće jak i olujni jugo, koji će se u popodnevnim satima pretvoriti prvo u jugozapadni vetar, a zatim u severozapadni vetar. More je umereno talasasto i talasasto. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 14 °C, duž obale između 15 i 18 °C, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 20 do 23 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske, ista temperatura vazduha i lokalno izraženiji pljuskovi i grmljavina. Nakon umerenog i jakog juga, u popodnevnim satima duvaće jugozapadni i severozapadni vetar - dodao je Dragojlović.