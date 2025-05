- Zbog uviđaja policije u Ulici Slavenskog, autobuske linije 114, 120, 134, 168 izmeštene su sa terminala Prečko. Linije 114 i 134 saobraćaju redovnom trasom do raskrsnice Jarnovićeve i Matetićeve, skreću levo u Matetićevu te nastavljaju Ulicom Svilkovići i Zagrebačkom do početno-krajnjeg stajališta u zoni raskrsnice Zagrebačke avenije i Ulice Slavenskog. Linije 120 i 168 saobraćaju redovnom trasom do raskrsnice Matetićeve i Ulice Slavenskog te nastavljaju Matetićevom, Petrovaradinskom i Zagrebačkom avenijom do početno-krajnjeg stajališta "Antunović" na Zagrebačkoj aveniji - objavili su iz ZET.