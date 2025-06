Iako ponekad možda tako ne deluje, među nama i dalje ima veoma dobrih i poštenih ljudi. To potvrđuje i priča Ivana Žunića iz Stare Ploščice, dugogodišnjeg vozača Čazmatransa, koji je nedavno za jednog od svojih putnika učinio nešto što će obojica sigurno pamtiti do kraja života.

Nakon što je prošle subote oko 16:20 časova završio vožnju na liniji Osijek-Zagreb, kojom vozi već deset godina, i predao prtljag putnicima u Zagrebu i oprostio se, Žunić je, kao i uvek, obišao autobus da proveri da li je sve u redu pre nego što je nastavio novu vožnju u 17 časova do Čazme. Pritom je u mrežici ispod jednog od sedišta pronašao torbu sa dokumentima i većom količinom novca, prenosi MojPortal.

- U novčaniku nije bilo broja telefona da pozovem vlasnika, ali sam pronašao avionsku kartu za let Zagreb-Toronto zakazan za sledeće jutro, na kojoj je pisalo ime putnika. Pokušao sam da ga pronađem i na društvenim mrežama, ali bezuspešno. Onda sam video njegov imejl na karti i odlučio da ga tako kontaktiram - seća se Ivan.

Više od sat vremena prošlo je bez odgovora, dok Ivan nije stigao do naplatnih rampi u Ivanić-Gradu. Tada ga je vlasnik novčanika nazvao - zbunjen, šokiran, ali duboko zahvalan.

„Čovek nije znao šta da radi“ - Pitao me je kako da dođe do mene, a ja sam mu rekao da ću uskoro biti u Čazmi. Kada je rekao da nema načina da stigne tamo, rekao sam mu da ću se vratiti u Zagreb svojim ličnim automobilom i doneti mu stvari - kaže Ivan.

- Čovek nije znao da li da me zagrli, poljubi, zaplače... Bio je van sebe. Kada smo se sreli u Zagrebu, prvo sam mu rekao da prebroji novac. Sve je bilo tu. Pitao me je šta tražim zauzvrat, ali sam mu rekao da mi ništa ne duguje. Hvala Bogu, imam sve što mi treba. Na kraju mi je ostavio 50 evra, rekao mi da uzmem bar toliko za gorivo, a ja sam se našalio da je to za sreću, da ne bi ponovo imao sličnu nesreću u Kanadi - smeje se sagovornik.