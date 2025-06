Policija objavljuje oskudne ili nikakve informacije o ubistvu Andree K. i Marijana C u Markuševcu u Zagrebu , pravdajući to pre svega interesom istrage, koja ima korene u kriminalistici . Ne bi bilo čak ni nemoguće da policija svesno objavi neke informacije koje su netačne kako bi počiniocu stvorila utisak da je na pogrešnom putu i ​​da bi ga odvratila od pažnje .

1. Obrada tragova sa mesta zločina

Uvid u mesto zločina je završen u subotu i forenzički stručnjaci su detaljno prikupili sve tragove sa mesta zločina - fotografisali, snimali i zabeležili sve u izveštaju, od položaja u kojima su tela pronađena do vidljivih povreda . Mesto zločina su „skenirali“ specijalnim lampama. U svaku kesu je spakovan i obeležen mikrotrag, od vlakana i otisaka prstiju, sa posebnim akcentom na kvake na vratima, do mogućih DNK tragova kako bi se pomenuti tragovi mogli identifikovati u laboratorijama CFIIV „Ivan Vučetić“. Na primer, moguće je da je počinilac ostavio DNK trag iz pljuvačke, znoja... a da toga nije bio svestan . U analizi tragova, ovo je sada jedan od prioritetnih slučajeva za stručnjake Centra. U Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku obavljena je obdukcija tela ubijenih, kojoj su prisustvovali detektivi Policijske uprave za krvne zločine u Zagrebu .

2. Balistička analiza

Prema do sada poznatim podacima, policija ima informacije o kalibru i oružju kojim je izvršen zločin, ali to je jedna od informacija koja se ne objavljuje javno , a radi se o pištolju sa kapacitetom magazina većim od deset hitaca . Ako se na mestu zločina ostave čaure, to je koristan trag za policiju, a balistička laboratorija „Vučetić“ opremljena je najsavremenijim sistemima, instrumentima i opremom za njihovu analizu. Pored toga, postoje sistemi balističke identifikacije digitalnih baza podataka ispaljenih čaura i metaka municije IBIS, POISC i Condor Int., savremeni uporedni mikroskopi Leica FSC, skenirajući elektronski mikroskop visoke rezolucije sa FEG izvorom elektrona. Na osnovu rasporeda čaura, iskusni forenzički stručnjaci i kriminalisti mogu da utvrde da li je strelac bio levoruk ili dešnjak, i da li je bio osoba koja je već pucala u živu metu ili amater. Činjenica da ubica nije koristio prigušivač u veoma naseljenom području, što je značajno skratilo vreme potrebno za rešavanje zločina, takođe može biti indikativan trag za istražitelje.

3. Forenzička analiza mobilnih telefona, signala i kamera

Policija je već oduzela mobilne telefone i računare žrtava kako bi analizirala pozive, poruke i komunikacije kako bi možda pronašla neke korisne tragove koji vode do počinioca. Pored toga, analiziraće se i poslovanje zajedničke firme žrtava, njihovi poslovi i računi . Trag i analiza signala mobilnih telefona u neposrednoj i široj lokaciji mesta zločina su važni, posebno ako bi praćenje ovih signala moglo da locira mogućeg počinioca. Policija je već najavila da analizira i sve nadzorne kamere, kako one iz privatnih kuća, tako i javne kamere .

4. Motiv ubistva

Ovo je jedno od najintrigantnijih pitanja za istražitelje, ali samo ubica to pouzdano zna, pod uslovom da ima lični motiv za ubistvo Marijana i Andree. Ako je u pitanju samo počinilac, moguće je da on to ne zna i ne mora da zna ako je u pitanju neko ko je to „uradio“ za novac. Jedna od pretpostavki koju policija mora da uzme u obzir jeste da je počinilac iz inostranstva i da je već napustio Hrvatsku, pa nije isključeno da su putem Interpola obaveštene policije drugih zemalja i svi granični prelazi u Republici Hrvatskoj, a posebno treba obratiti pažnju na osobe sa krivičnim dosijeom. Takođe će se proveriti ko je od osuđenih za najteža krivična dela imao slobodan vikend ili je u vreme zločina bio van zatvora. Policija mora da iznese nekoliko verzija motiva, a istraga će doći do najverovatnije i na to usmeriti dalji tok istrage.