Ovo je jedno od najintrigantnijih pitanja za istražitelje, ali samo ubica to pouzdano zna, pod uslovom da ima lični motiv za ubistvo Marijana i Andree. Ako je u pitanju samo počinilac, moguće je da on to ne zna i ne mora da zna ako je u pitanju neko ko je to „uradio“ za novac.