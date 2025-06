Matija sat vremena u garaži čekao Andreu i Marijana

Policijska istraga pokazala je da se u petak, 13. juna, u 17 časova, Matija M. (29) odvezao motociklom do stambene zgrade u Črnoj vodi u Zagrebu. Motocikl parkiran pored zgrade i ušao u otvoreni prostor garaže zgrade. Nakon što je ušao, sakrio se. Oko 18:15 časova, Marijan C. (38) iz zagrebačkog Prečkog i Andrea K. (30) iz zagrebačkog okruga Šestine ušli su u pomenutu garažu.

Prišli su belom Audi A4 karavanu. Andrea K. je sedela na sedištu vozača, a Marijan C. na mestu suvozača. Matija M. je zatim otrčao do automobila, prišao vozačevoj strani i ispalio 16 hitaca u pravcu Andree K. i Marijana C.