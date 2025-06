13. juna u 17 časova, Matija M., pripadnik Počasne garde kao pripadnik Hrvatskih oružanih snaga, dovezao je svoj motocikl Kavasaki Nindža specifičnog izgleda, koji je prethodno pokušao da kamuflira dodatnom fluorescentnom trakom i znakom X, do ulice Crna voda. Tačnije, do stambene zgrade u kojoj je živeo mladi par, Andrea i Marijan. Istražitelji su rekonstruisali da je on potom parkirao motocikl ispred zgrade i nakon prolaska kroz pešački ulaz ušao u otvoreni prostor garaže, gde se sakrio i čekao da Marijan C. i Andrea K. izađu iz stana. Jer je ona trebalo da ide na posao u kazino gde je radila, ali pre toga, plan je bio, kao i svakog dana do tada, da pokupi ćerku koja je bila sa bivšim mužem nakon što je on pokupi iz vrtića, a zatim je odvede kod roditelja na čuvanje.