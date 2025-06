„Ovo je u režiji HDZ-a“

Ko ga optužuje?

„Stoga, on prijavljuje direktora i za neistinite i za banalne stvari – od činjenice da mu je diploma nevažeća, da nije sašio narodne nošnje za učenike, da nije organizovao produženi boravak do toga da je škola prljava. Prijavljuje i da se učenicima skraćuje vreme za polaganje testova, da je jedan nastavnik prokleo Boga... Zanimljivo je da se za sve prijavljene nastavnike zna da su lojalni direktoru, dok oni koji tiho pomažu direktorovoj ženi u 'sapunanju table' za direktora nisu uključeni ni u jednu od prijava. Jasno je da imamo dva tabora u školi“, opisuje optuženi nastavnik i tvrdi da su protiv bivše direktorove supruge podnete desetine različitih prijava.

„Tražila je da me lažno optuže“

„Supruga bivšeg gradonačelnika je predložila ćerku svog rođaka, zatim još jednu prijateljicu, a na kraju i svoju ćerku. Škola je morala da me prijavi. Kasnije je posetila i decu koju sam predavao pre četiri ili više godina i tražila od njih da me lažno optuže, ali su oni to odbili. Na kraju krajeva, završio sam na bolovanju“ , seća se optuženi učitelj.

Tražim poligraf

- Prilikom davanja izjave u policijskoj stanici, tražio sam poligraf. Nisam 007 Džejms Bond, ne znam kako da prevarim poligraf. Dakle, ako se pokaže da govorim istinu, to znači da deca - kako oni 'pristojno' kažu - 'zaobilaze istinu'. Ili drugim rečima: roditelji ih podstiču i zloupotrebljavaju za privatne obračune! Zato bacam rukavicu roditeljima devojčica: imaju li hrabrosti da se same podvrgnu poligrafu, kako bismo konačno utvrdili istinu - jesam li ja to uradio ili me lažno optužuju, na zahtev gradonačelnikove žene? - zaključuje on.