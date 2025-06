Prema do sada utvrđenom, počinilac ubistva se do mesta gde je planiran zločin dovezao, naoružan, na Kavasakiju. Ušao je na glavni ulaz u stepenište zgrade i sačekao da Andrea K. i Marijan C. siđu stepenicama iz stana u garažu, gde je bio parkiran njihov Audi. Trebalo je da odu kod Andreinog bivšeg muža da pokupe njihovo dete i odvedu ga kod njenih roditelja, s obzirom na to da je ona išla da radi noćnu smenu u kazinu.