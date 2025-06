“Želim podeliti novosti direktno od naše porodice, jer su mnogi od vas verovatno čuli da smo saznali šta se dogodilo mom bratu, Adamu Cabaju. Sa dubokom tugom, danas smo primili zvaničnu potvrdu da je Adam prošlog petka u Splitu, učestvovao u smrtonosnoj nesreći na motociklu. Potpuno smo skrhani. Njegov život je bio prekratak, ali je napustio ovaj svet radeći ono što je najviše voleo. U ime cele moje porodice, želim izraziti našu najdublju zahvalnost za izliv ljubavi, podrške i pomoći koju smo primili od svakog od vas u proteklih nekoliko dana. Zaista je dirljivo videti koliko se brzo zajednica ujedinila – deleći informacije, nudeći pomoć i stojeći uz nas kroz ovo neverovatno teško vreme. To je ono što svet motociklizma čini tako posebnim – snažan osećaj zajedništva i povezanosti. To je nešto što nas je naš tata, strastveni vozač Harley Davidsona, uvek učio. Adam sada vozi s anđelima. Molim vas, imajte ga u mislima i molitvama na sledećoj vožnji i vozite sigurno. Odvojite trenutak da se javite svojim voljenima i dajte im do znanja da vam je stalo - navedeno je na stranici Euro Trail.