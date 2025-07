„Oni to uporno izjednačavaju s Drugim svetskim ratom i ustašama. Ustaša nema. S druge strane, ja sam svojim očima video partizane i četnike“, rekao je Biloglav, dodavši da su mladi koji su prisustvovali koncertu (misleći na nedavni nastup Marka Perkovića Thompsona) „želeli izraziti radost, veselje i domoljublje“, a ne da ih zanima prošlost vezana za partizane, ustaše i četnike.

„Živimo u demokratiji, hvala Bogu, i to je najvažnije od svega – da svako može istupati i govoriti na način kako želi“, izjavio je Jandroković. Dodao je i da je „nakon Thompsonovog koncerta izrečeno puno istina, puno laži i poluistina“ i da „svako odgovara za ono što govori“.

O incidentu se oglasio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. On je na društvenoj mreži X napisao:

„Danas je u Hrvatskom saboru jedan zastupnik svoj govor završio sa ustaškim pozdravom ‘Za dom spremni’, a na to mu predsednik Sabora Jandroković nije dao čak ni opomenu. Podsećam, Ustavni sud je 2020. godine rekao da je to nedvojbeno ustaški pozdrav i da je on protivustavan“.