- Bio sam na koncertu, od prve do poslednje pesme. Slušao sam, video ljude koji su bili na koncertu, razgovarao s njima, osetio atmosferu... Verovatno jedan od najvećih svetskih koncerata ikada održanih, održao se u našoj maloj Hrvatskoj koja ima 3,8 miliona stanovnika - izjavio je ministar.

- I 500 hiljada ljudi je došlo da čuje jednog muzičara i da čuje šta ima da otpeva. To nije svetska sramota - to je jedan poseban koncert, poseban događaj koji je okupio pola miliona ljudi. Ono što je važno - i što bih naglasio - jeste da i političari i novinari treba da biraju reči kada komentarišu ovaj veliki koncert - rekao je Anušić.

- Prosek godina, rekao bih, bio je 30. Ja sam malo iznad proseka, ali govorim o drugima koji su bili tamo. To je mladost Hrvatske koja je pevala o domovini, veri i Domovinskom ratu i njegovim herojima. Ako neko smatra da je to sramota - rekao bih da je on sramota za Hrvatsku, ako ne priznaje vrednosti o kojima se pevalo. Ti ljudi su se okupili u tako velikom broju i zajedno u jedan glas pevali - istakao je.