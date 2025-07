Šta se zapravo desilo?

Radnici groblja zbunjeni - na mestu koje se činilo praznim naišli na sanduk

- Nailazimo na sanduk u šatorskom vojnom krilu. Čak smo sumnjali da su tu dva tela. To je toliko bilo naduvano - kaže Goran, Markov rođak i dodaje da su odlučili da pozovu policiju i traže ekshumaciju.

- On kad je otvorio to, ovako je rekao: 'Uf, ovo je bio krupan, krupan čovek. Visok 190, 200 cm, težak 120,130 kilograma.' Pa, bože, glava i kosti od moga oca duplo veće. Bela košulja sa puno dugmića, dole neka kao trenerka, neka sivkasta i na nogama priglavci, oni šareni. Kod nas u Bosni smo to zvali priglavci. Moj je otac imao cipele - šokiran je bio Marko.