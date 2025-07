Tako se 31. oktobra 2023. godine moglo čuti kako Šnajder priča svojoj ćerki o njenom ocu, govoreći da " to ide na ku*ac jer je spala na 10 ili 20 eura, i da to tako ne funkcioniše i da treba da ide kod njega po svoj novac , da bez veze jede go*na i da je glupa jer je trebalo sve da zadrži za sebe, a da mu ništa ne da “.

Zatim, 19. oktobra iste godine, njih dvoje su u razgovoru zaključili, s obzirom na to da ih Trautman ne viđa, da je "sigurno dobio lovu čim se ne javlja i da ga boli k... ali da je znao uzeti...“. S obzirom na to da se Šnajderu sudi na dubrovačkom sudu zbog prevare sa nekretninama, pitala je ćerku da li je njen advokat plaćen i dodala da „nije, jer neće da plati ali da je znao i kako da uzme novac “, na šta ju je ćerka utešila da se njen otac „ plaši hapšenja i zatvora “.

Dodatni nemir u život Šnajderove uneo je telefonski poziv vlasnice stana u Hoto Vili, iz kojeg je nestao dušek. Upitana 4. oktobra 2023. da li je bacila dušek koji je bio u stanu, Šnajder je odgovorila svojoj bivšoj gazdarici: „Slušajte, nisam... to je bio gospodin koji je bio tamo, to je bio on... Ne znam... Nisam uopšte bila u Samoboru posle, bila sam u Dubrovniku, tako da ne znam šta se dešavalo“. To je bio okidač da Šnajder ponovo okrene ćerkin broj telefona nakon tog razgovora i pomene da bi trebalo da se sastanu. Ćerka je pita „šta se desilo“ i zatim odgovara da „ne može da razgovara telefonom, da je imala poziv, da bi trebalo da se sastanu bez mnogo filozofiranja“.